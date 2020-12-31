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Политика

"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы. Официальный представитель МИД высмеяла его обещание сделать тему Крыма для России "адской, а не священной".
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"Заявление из преисподней", – написала Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook. Ранее Кулеба выразил уверенность, что наступит день, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.

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Говоря о "Крымской платформе", министр иностранных дел Украины отметил, что поддержка мероприятия – это политический выбор других стран. Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова.

Примечательно, что Дмитрий Кулеба уже не первый раз делает провокационные заявления в адрес России. Так, он заявлял, что первая в мире вакцина "Спутник V", которую зарегистрировали и разработали в нашей стране – это гибридное оружие. В свою очередь Москва ответила, что подобные заявления украинского политика в первую очередь отражаются на жителях его страны, жизни которых сейчас находятся в опасности.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил о готовности к всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. При этом глава страны отметил, что не хотел бы такого сценария: "Будем надеяться, что это невозможно".

Напомним, в ноябре официальный представитель МИД обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня.

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Автор: 31 декабря 2020, 16:04 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Яркие наряды Марии Захаровой

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