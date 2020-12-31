"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России

"Заявление из преисподней", – написала Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook. Ранее Кулеба выразил уверенность, что наступит день, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.
Говоря о "Крымской платформе", министр иностранных дел Украины отметил, что поддержка мероприятия – это политический выбор других стран. Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова.
Примечательно, что Дмитрий Кулеба уже не первый раз делает провокационные заявления в адрес России. Так, он заявлял, что первая в мире вакцина "Спутник V", которую зарегистрировали и разработали в нашей стране – это гибридное оружие. В свою очередь Москва ответила, что подобные заявления украинского политика в первую очередь отражаются на жителях его страны, жизни которых сейчас находятся в опасности.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил о готовности к всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. При этом глава страны отметил, что не хотел бы такого сценария: "Будем надеяться, что это невозможно".
Напомним, в ноябре официальный представитель МИД обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня.
Популярные темы форума
Украина
Для чего и для кого создан Дни ру?
Надоела Пугачева
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Напоминание хохлам и подхохлятникам
Куда пропала Ната?