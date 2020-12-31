"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России

Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы. Официальный представитель МИД высмеяла его обещание сделать тему Крыма для России "адской, а не священной".



"Заявление из преисподней", – написала Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook. Ранее Кулеба выразил уверенность, что наступит день, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.

Говоря о "Крымской платформе", министр иностранных дел Украины отметил, что поддержка мероприятия – это политический выбор других стран. Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова.

Примечательно, что Дмитрий Кулеба уже не первый раз делает провокационные заявления в адрес России. Так, он заявлял, что первая в мире вакцина "Спутник V", которую зарегистрировали и разработали в нашей стране – это гибридное оружие. В свою очередь Москва ответила, что подобные заявления украинского политика в первую очередь отражаются на жителях его страны, жизни которых сейчас находятся в опасности.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил о готовности к всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. При этом глава страны отметил, что не хотел бы такого сценария: "Будем надеяться, что это невозможно".



Напомним, в ноябре официальный представитель МИД обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня.

