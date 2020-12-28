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На Украине заявили об окончательном разрыве с

На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украина окончательно разорвала отношения с "русским миром". Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Власти Украины руководствуются сегодня двумя фундаментальными принципами. Во-первых, Киев никогда не признает Крым российским и не сдаст Донбасс. Во-вторых, Незалежная продолжит развиваться как западная страна.

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"Все остальное – это вопрос времени и дипломатии", – добавил Дмитрий Кулеба.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский описал сценарий вооруженного столкновения с Россией. По его словам, мобилизованы будут все граждане, включая женщин. "Будет большая война", – подчеркнул глава государства.

До этого Зеленский заявил о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Высказывание украинского президента резко раскритиковали в России. "Резануло слух и сердце ветеранов", – ответили в Кремле.

Отношения двух стран ухудшились в 2014-2015 годах. В числе причин – вхождение Крымского полуострова в состав России и вооруженный конфликт в Донбассе. Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела.

Напомним, Крым был присоединен к России после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за отделение от Украины. В Кремле уточнили, что голосование прошло в соответствии со всеми международными нормами и законами.

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Автор: 28 декабря 2020, 15:38 Источник: Internationale Politik ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Не переиграли бы эти артисты свои роли.
Гость
Ответить
Да уж, совсем гейропейский путь выбрала Украина. Все работоспособные мужики давно в европах батрачах, а тетки-<цензура> подтирают старикам или в публичных дома. Совсем приблизись к европам, ближе некуда!
1

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