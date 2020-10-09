Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Пятница
9 октября
Лента новостей
13:54
Володин: Дума сосредоточится на обсуждении проекта трехлетнего бюджета
13:50
Вы так красиво смотритесь с Алексеем: поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом
13:44
Ида Галич заразилась коронавирусом
13:31
Страшная болезнь больно ударила по Валерии
13:30
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
13:29
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии
13:21
"Принимаю в нем все": звезда "Склифосовского" о близости с Авериным
13:10
Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко
13:08
"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери
12:59
В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей
12:50
"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва
12:46
Войну в Карабахе назвали агрессией Запада против России
12:38
Один отец: что сблизило Гришаеву и Догилеву
12:33
В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту
12:19
Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи
12:17
"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей
11:51
"Это мешает быть грязными": Толстоганова призвала наказывать за измену
11:51
Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах
11:45
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
11:38
Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей
11:34
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
11:09
"Комплексует": почему молодая жена отказывает Цекало
11:07
В Москве умер писатель и инженер
10:51
"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение
10:43
Коронавирус в России поставил новый рекорд: за сутки выявили 12,1 тысячи инфицированных
10:24
Представившийся Тихановской неизвестный устроил переполох в Дании
10:24
На Урале женщина полгода продержала дочь в шкафу
10:13
"Никто смотреть не будет": Сябитова об участии Тимати в шоу "Холостяк"
09:56
Десятки пострадавших: пылающий как факел небоскреб сняли на видео
09:40
Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО
09:31
Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
09:27
Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы
09:26
Игорь Крутой странно отреагировал на вопрос о внебрачном сыне
08:56
Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью
08:43
Путин призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
08:25
В Кремле отключили куранты на Спасской башне
08:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 октября 2020 года
03:59
Лицемерие принца Гарри и Меган Маркл взбесило народ
02:02
"Зачем вы уродуете себя?": переделанное лицо Варнавы вызвало шок
23:56
"Мощнейший удар": эксперт объяснила резкий набор лишнего веса Игорем Николаевым
23:25
"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца
22:11
Директора банка "Траст" вызвали на допрос после обвинения в хищении свыше 800 млн рублей
21:49
Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве с Пугачевой
21:43
Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко
21:03
Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix
20:41
Горбачев объяснил невозможность возвращения Советского Союза
20:37
Как сесть на шпагат после 18 лет
20:18
Иммунолог пообещал россиянам новую самоизоляцию
20:11
Напившийся Уткин бросился страстно целовать Ветлицкую
20:10
Покушение: отец утонувшей Конкиной выдвинул новую версию смерти дочери
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко раскритиковали за разрушение правовой системы Белоруссии: Ненаказанный садизм
Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов
В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской
Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко
Эксперт: У России и Белоруссии будут общий президент, правительство и армия
Политика
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против

Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Акции протеста в Белоруссии не утихают уже два месяца. Каждое воскресенье сотни жителей республики выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство действующим режимом.
прочитано 460 раз

Социолог Оксана Шелест рассказала, что самый частый упрек упрек в адрес белорусского сопротивления – бессодержательность демонстраций. Некоторые страны считают, что белорусы "просто против" действующего президента. Они не понимают, какую цель на самом деле преследуют протестующие.

ПО ТЕМЕ

Представившийся Тихановской неизвестный устроил переполох в Дании

Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

"Но это легко объяснить. Люди сейчас – за возвращение права выбора", – заявила эксперт. По ее словам, большинство граждан не согласны с результатами выборов президента и требуют новое голосование – честное и прозрачное. Они хотят увидеть реальных кандидатов на пост главы страны, с нормальными программами.

Эксперт отметила, что пока в Белоруссии не прошли новые выборы главы государства, говорить о геополитическом курсе или экономических реформах рано. Такие решения должны приниматься в ходе общественного обсуждения, сообщает издание Thinktanks.by.

Шелест добавила, что уличные демонстрации и забастовки на предприятиях выглядят "взрослыми". Жители республики серьезно подошли к проблеме. Сначала они хотят убрать главное препятствие в осуществлении конституционных прав, а затем всем вместе выбрать путь развития страны.

Напомним, голосование прошло 9 августа. Явка составила 84%. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Как сообщает Центризбирком, за политика отдали голос более 80% жителей страны. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.

Автор: 9 октября 2020, 13:30 Источник: ThinkTanks.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко
"Пусть болеют": Лукашенко связал рост заражений коронавирусом с протестами
Эксперт назвал главный страх Лукашенко: боится сговора Путина с Европой
У России есть только один способ повлиять на ситуацию в Белоруссии – политолог

Шоу-бизнес

Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко
"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери
"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва
Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Зачем вы уродуете себя?": переделанное лицо Варнавы вызвало шок

Актрису подозревают в пластике
Шоу-бизнес

Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи

Супруге известного актера предстоит дальняя поездка

Шоу-бизнес

"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери

Композитор не перестает мечтать о внуках

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+