Володин призвал журналистов не тиражировать фейковые новости

Тему недостоверных публикаций в СМИ накануне поднял лидер
фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Выяснилось, что журналисты публиковали
непроверенную информацию и распространяли фейки.
Публикацию американского агентства Bloomberg о досрочных выборах в нижнюю палату Вячеслав Володин назвал вмешательством во внутренние дела России. "Bloomberg – это издание, которое здесь (в Госдуме. – прим. ред.) с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в наши выборы и внести смуту в головах", – сказал председатель нижней палаты.
Он призвал журналистов относиться к получаемым материалам ответственнее, а также учитывать факты и цифры.
Ранее Владимир Жириновский призвал пресечь недостоверные публикации в иностранных СМИ. Изначально вбросы осуществляли иностранные информагентства, после фейки подхватили отечественные СМИ. "При этом источников никто не указывает", – возмутился Вячеслав Володин.
В Госдуме опровергли очередной фейк.— Государственная Дума (@dumagovru) January 22, 2020
Напомним, вчера лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял на пленарном заседании тему слухов о досрочных выборах в ГД. pic.twitter.com/C0Z1Kxjd0K
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
КРАХ!!!
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!