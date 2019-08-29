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Политика

Объявлено о триумфе захотевшего дружить с Путиным Макрона

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Эксперты проанализировали саммит "Большой семерки" и пришли к выводу, что мероприятие стало триумфом Эммануэля Макрона. Французский лидер, открыто заявивший о необходимости сотрудничать с главой России Владимиром Путиным, а также выступивший с другими смелыми инициативами, затрагивающими весь западный мир, показал коллегам настоящий мастер-класс.
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О том, что на встрече лидеров стран G7 Эммануэль Макрон затмил всех коллег, сообщило британское издание The Independent. Журналисты напомнили: покидая пост президента США, Барак Обама назначил символическим лидером демократического мира канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако в этом вопросе, как и во многих других, он ошибся.

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Эммануэль Макрон президент Франции

Меркель показала себя уставшим политиком, неспособным реформировать вялую модель немецкой экономики. Глава правительства Германии лишь беспомощно наблюдает, как политические силы, которые она представляет, теснят новые популисты. Канцлер даже не может решить вопрос преемственности, хотя покидает пост уже через два года, пишет "Газета.ru".

Если уж возлагать надежды на кого-то персонально, то это должен быть Макрон, показал саммит "Большой семерки". Французский лидер не только знает, чего хочет, но и понимает, как добиться желаемого, отмечает The Indеpendent. 

Главе Пятой республики удалось уговорить президента США Дональда Трампа на введение налога на цифровые услуги крупнейших компаний отрасли на его условиях и заставить отказаться от идеи обложения французских вин пошлинами. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону он дал понять, что Европа не будет разрушать единый рынок, и если Лондон хочет порвать отношения с Брюсселем без сделки, ответственность за это ляжет на плечи британцев.

Затронул президент Франции и другие вопросы, важные как для его страны, так и для всего западного мира. От Макрона исходила дипломатическая энергия высокого уровня. Он показал коллегам, как необходимо проводить внешнюю политику.

Возможно, такая активизация стала следствием страха за будущее. "Мы видим конец западной гегемонии в мире", – цитирует Макрона сайт "ТВ Центр". "На международной арене происходит укрепление новых держав", – подчеркнул лидер Франции.

"Китай выдвинулся в первый ряд. Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям с Россией", – заключил Эммануэль Макрон.

Это не первый раз, когда президент Франции открыто говорит о необходимости наладить диалог с Россией. Как показала практика, многие согласны с Эммануэлем Макроном. Впрочем, хватает и приверженцев агрессивной и нерезультативной антироссийской политики.

Автор: 29 августа 2019, 09:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

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