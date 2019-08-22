После встречи с Путиным Макрона застали за сомнительным занятием

Париж ждет от Москвы конкретных шагов, в ответ предлагая лишь приятные уху заявления, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Пользователи Сети сомневаются, что у президента Франции Эммануэля Макрона получится воплотить такой план в жизнь.

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