После встречи с Путиным Макрона застали за сомнительным занятием

Украинские политики и многочисленные эксперты продолжают анализировать слова Эммануэля Макрона, которые он произнес во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Все уверены, что прошедшие переговоры только начало и знаменуют собой смену вектора европейской политики.
"Сейчас президент Франции пытается максимально демонстрировать готовность перезагружать отношения между Россией и Западом, отложив в сторону старое противостояние", – цитирует издание "Политнавигатор" Руслана Бортника. Под этим желанием лежит рациональная мысль о том, что без российского участия невозможно решить многие экономические, военные и политические вопросы.
Однако, предупреждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики, Москве не стоит обольщаться раньше времени. "Надо понимать, что от России требуют конкретных уступок во многих сферах. Поэтому заигрывание с Россией – риторическое, его цель – достичь абсолютно практических уступок", – подчеркнул Руслан Бортник.
Макрон по-русски написал о европейской России в Фейсбуке. Острее всего отреагировали на Украине. Как у них все-таки красиво получается! Одновременно "Весь мир с нами!" и "Весь мир, подкупленный Россией против нас!" :)— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 20, 2019
Как успели отметить многие пользователи Сети, если у Эммануэля Макрона действительно есть подобный план, то, пытаясь его осуществить, он занимается весьма сомнительным занятием. Прошлый исторический опыт России, уверены они, научил местных политиков в первую очередь обращать внимание на конкретные предложения и дела, а не на многообещающие и цветистые фразы.
Кроме того, эксперты неоднократно отмечали нацеленность Владимира Путина на конкретный результат. Это заметил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможных контактах российского лидера с его украинским коллегой.
"Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркивал он. Нет никаких оснований полагать, что Владимир Путин отказался от этого принципа после встречи с Эммануэлем Макроном.
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