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Политика

Макрон жестко ответил на насмешки над престарелой женой

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал насмешки в адрес своей жены Брижит, которые позволил себе сделать президент Бразилии Жаир Болсонару. Французский лидер намекнул, что его бразильскому коллеге стоит покинуть свой пост.
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Отношения Эммануэля Макрона и Жаира Болсонару резко осложнились во время саммита G7, когда президент Франции предложил другим лидерам "большой семерки" обсудить пожары в лесах Амазонии. Бразильский лидер заметил, что делать это, не приглашая за стол переговоров страну, в которой это и происходит, очень похоже на приверженность колониальной политике и на неуважение суверенитета других государств.

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Также Болсонару отметил, что говоря о невыполнении Бразилией своих обязательств по климату Макрон продемонстрировал фотографии, сделанные еще в XX веке. Подобным образом усиливается международная неприязнь к Бразилии.

У пользователей Сети появилась своя верси возникновения непонимания между двумя лидерами. Один из комментаторов опубликовал коллаж, на котором показал Макрона с женой и Болсонару с его супругой. Автор коллажа предлагал сравнить внешние данные двух первых леди. "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность", – говорилось в подписи.

Примечательно, что на этот комментарий ответил сам президент Бразилии. "Не унижай этого типа, хахахаха", – ответил он.

Французский лидер не смог оставить подобное поведение без своего ответа. "Он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно в первую очередь для Бразилии и ее народа", – цитирует телеканал "360" президента Франции. Также Эммануэль Макрон выразил надежду, что уже в ближайшее время у бразильцев появится новый президент, который не станет допускать подобных выпадов и "будет вести себя на высоте".

Автор: 27 августа 2019, 10:22
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