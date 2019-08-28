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Политика

Путина признали спасителем Запада

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Разговоры о возможном снятии санкций против России и возвращении страны в "Большую восьмерку" ведутся не просто так, уверены эксперты. Они считают, что западные лидеры начали понимать, какую важную для Европы и США роль может сыграть российский лидер Владимир Путин.
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Согласно прогнозам многих авторитетных аналитиков и экономистов уже весной 2020 года мировая экономика рискует столкнутся с очередным кризисом, рассказал украинский дипломат Роман Бессмертный. Именно этим, считает он, обусловлено резкое потепление отношений между Западом и Россией.

"В условиях кризиса государства, которые торгуют сырьем, будут играть крайне важную роль. Поэтому участие России в сырьевых рынках с весны 2020 года является критически важной для мира", – цитирует РИА ФАН эксперта. По его словам западные лидер – Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Дональд Трамп – стремятся наладить диалог с Владимиром Путиным как в рамках двусторонних контактов, так и международных площадок.

При этом, как отмечают специалисты, проблемы, из-за которых в отношениях между Москвой и Западом наметилось похолодание, уже перестали быть принципиальными. Речь идет о ситуации на Украине, а также об отказе Вашингтона и Брюсселя признавать итоги референдума о воссоединении Крыма и России. "Этот вопрос является дискуссионным среди стран Западной Европы и в Соединенных Штатах", – цитирует НСН директора Фона изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева.

"Трамп, например, никак не упоминал Крым, когда говорил о том, чтобы приглашать Россию, и в этом смысле для него это большой проблемой не является, так же как и украинский вопрос в целом", – напомнил эксперт. Курт Волкер, однако, сделал дежурное заявление о российском полуострове, однако он является специальным представителем США по украинскому вопросу, поэтому подобное заявление от него было ожидаемо.

Также эксперты отмечают, что если раньше западные политики рисковали подвергнуться настоящему шквалу обвинений, стоило им заикнуться о возможном сотрудничестве с Москвой, то теперь стремление наладить диалог с Владимиром Путиным воспринимается крайне положительно. "Делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады и может стать самым смелым руководителем стран старой Европы", – цитирует RT члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.

"Макрон может серьезно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону", – добавил парламентарий. Благодаря подобному изменению в подходе международная общественность сможет приглашать президента России Владимира Путина для помощи в решении глобальных вопросов. Ранее мировые лидеры признавали, что без Москвы многие вопросы просто нет смысла обсуждать.

Автор: 28 августа 2019, 11:32

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