Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко

Перечень самых влиятельных людей Украины был составлен при участии 74 экспертов. Первую строчку, несмотря на все свои метания от одной политической позиции к другой, занял Владимир Зеленский.
"Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине", – отметил один из авторов рейтинга, журналист Иван Верстюк.
На втором месте оказался глава Офиса президента Андрей Богдан. Отметим, некоторые считают, что товарищ и близкий коллега действующего главы государства является значимой политической фигурой за счет своей связи с президентом, однако другие видят в нем самостоятельную, а в чем-то даже противостоящую Владимиру Зеленскому фигуру.
Петр Порошенко, который еще совсем недавно возглавлял Украину и мог считаться самым влиятельным человеком в стране, после позорного поражения на выборах резко сдал и откатился на восьмое место. И если в бытность президентом его репутацию портили слухи об алкогольной зависимости, то теперь политик страдает из-за возбужденных в его отношении уголовных дел.
Примечательно, что журналисты "Нового времени" отнесли экс-президента к разряду "классических олигархов". Компанию ему составили Ринат Ахметов (третье место), Игорь Коломойский (четвертое место) и Виктор Пинчук (пятое место). Влиятельные бизнесмены появляются в этом рейтинге из года в год, заметили эксперты. Это показывает, что даже тотальная перезагрузка всего политического ландшафта страны не в силах отобрать у них рычаги влияния.
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