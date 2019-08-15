Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Четверг 15 августа
Лента новостей
13:43
"Время летит": Николаев обомлел от снимка молодой Пугачевой
13:42
Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов
13:23
В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка
13:13
У актрисы "Игры престолов" похитили ребенка
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
12:58
Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
12:38
В Подмосковье рысь сбежала из цирка и напала на человека
12:31
Российский режиссер оказался в заложниках
12:18
Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend
12:15
Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович
12:08
"Куда еще лучше?": жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике
12:07
Первый учебный центр для волонтеров откроют в Иркутске
12:04
Брат Джулии Робертс задумался о российском гражданстве
12:01
Украина пытается подложить свинью России
11:30
В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
11:24
Громкая оплеуха: Наргиз отказалась выступать с Фадеевым
11:10
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
11:01
Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода
10:54
Обнародованы жуткие кадры посадки самолета А321 в Подмосковье (видео)
10:24
Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки
10:19
Участник шоу "Замуж за Бузову" попал в ДТП
10:08
"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями
09:54
Следовавший в Самару самолет экстренно приземлился в Шереметьево
09:35
У погибшего вокалиста Prodigy обнаружили многомиллионные долги
09:26
"Безобразие": дерзкая выходка Бузовой разгневала Ланового и Басилашвили
09:23
Волочкова разбилась по дороге из Греции
09:06
Известная телеведущая сообщила о беременности
08:41
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
08:38
Народный артист скончался на 79-м году жизни
08:00
"Начали падать": пассажиры о жесткой посадке лайнера в поле под Москвой
06:21
Жена Мартиросяна показала опухшие губы
04:02
Глюкозу разнесли за яркий макияж
02:18
Названы защищающие от рака продукты
00:36
Юлия Михалкова призналась в своих страхах
21:59
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
21:37
Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
21:22
"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
20:48
Близкие сделали заявление впервые после смерти Токарева
20:37
"ЕР": новостные агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию
20:18
Краше Началовой: Аллу Вербер в гробу нарядили принцессой
20:04
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации
19:40
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
19:33
Россияне стали реже жениться
19:14
Киркоров показал онкобольную Вербер в день похорон
18:42
Под Москвой столкнулись пять автомобилей
18:36
Залечит водой: травмированная на курорте Бледанс отказалась ехать к врачу
18:23
"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать
18:04
Умер худрук Театра сказки
18:01
"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой
17:40
В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал
17:14
"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника
17:02
В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком
16:54
Известный исполнитель 90-х стал жертвой мошенников
16:24
Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь
16:09
"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы
15:44
Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь
15:33
В Петербурге загорелся магазин автозапчастей
15:15
Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария
15:12
Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции
14:59
"Страсть – это наркотик": Шаляпина застукали в компании экс-супруги
14:59
Меган Маркл раскрывает новые таланты
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года
14:44
Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17
14:26
В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна
14:24
Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"
14:12
"ЕР": Возможный запрет на эксплуатацию старых автомобилей не должен касаться личного транспорта
14:00
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
14:00
"Сходит с ума от страсти к себе": Любовь Успенскую осудили за "красоту"
13:53
После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
13:15
Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды
13:09
Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"
12:57
Жара в Японии убила более 20 человек
12:49
В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes
12:44
Афера на 27 тысяч долларов: раскрыта одна из причин смерти Токарева
12:25
"Выжатая как лимон": дочь об интиме Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
12:11
Синоптики предупредили о тропической жаре
11:59
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
11:54
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
11:27
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
10:58
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
10:58
Россияне отказываются от мяса
10:30
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
10:18
"Всем бы так выглядеть!": цветущая вдова Круга сразила своими формами
09:57
Более 50 человек разбились в ДТП в Рио-де-Жанейро
09:56
Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако
09:49
Завистливая Волочкова резко отреагировала на фото красавицы Лободы
09:37
Число пострадавших от взрывов в Ачинске выросло до 40
09:24
Под Омском более 400 человек вышли на поиски трехлетнего мальчика
09:07
Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
09:07
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
08:43
"Все ложь!": сын Алибасова раскрыл всю правду о программе Шепелева на Первом
08:34
63-летняя Лариса Долина в рваных шортах стала сенсацией
06:21
Жениха Лопес ограбили во время ее выступления в России
04:12
Высмеявший Крида пародист заикнулся о его ориентации
02:15
Звезда шоу "Дом-2" впервые стала матерью после страшного диагноза
00:09
Плохой пример: Седокова получила нагоняй после слухов о новом любовнике
23:14
Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля
21:56
"Сочетание нежности и элегантности!": дочь Маликова вышла в люди в платье-комбинации
21:30
В Ижевске турист опрокинулся на катамаране
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
Российский режиссер оказался в заложниках
Близкий человек внезапно врезал Зеленскому
"Пышка!": дочь Климовой продемонстрировала длинные ноги
Политика

Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский журнал "Новое время" составил список из 100 самых влиятельных людей в стране. Новый президент Владимир Зеленский занял первую строчку рейтинга и оставил далеко позади своего предшественника Петра Порошенко.
прочитано 783 раза

Перечень самых влиятельных людей Украины был составлен при участии 74 экспертов. Первую строчку, несмотря на все свои метания от одной политической позиции к другой, занял Владимир Зеленский.

ПО ТЕМЕ

"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине", – отметил один из авторов рейтинга, журналист Иван Верстюк. 

На втором месте оказался глава Офиса президента Андрей Богдан. Отметим, некоторые считают, что товарищ и близкий коллега действующего главы государства является значимой политической фигурой за счет своей связи с президентом, однако другие видят в нем самостоятельную, а в чем-то даже противостоящую Владимиру Зеленскому фигуру.

Петр Порошенко, который еще совсем недавно возглавлял Украину и мог считаться самым влиятельным человеком в стране, после позорного поражения на выборах резко сдал и откатился на восьмое место. И если в бытность президентом его репутацию портили слухи об алкогольной зависимости, то теперь политик страдает из-за возбужденных в его отношении уголовных дел.

Примечательно, что журналисты "Нового времени" отнесли экс-президента к разряду "классических олигархов". Компанию ему составили Ринат Ахметов (третье место), Игорь Коломойский (четвертое место) и Виктор Пинчук (пятое место). Влиятельные бизнесмены появляются в этом рейтинге из года в год, заметили эксперты. Это показывает, что даже тотальная перезагрузка всего политического ландшафта страны не в силах отобрать у них рычаги влияния.

Автор: 15 августа 2019, 13:07

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
однообразные заголовки и гавностатейки такие же
Гость
Ответить
Про нож в спину забыли. Ссаная писанина из руцкой психушки!
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии

Шоу-бизнес

"Время летит": Николаев обомлел от снимка молодой Пугачевой
У актрисы "Игры престолов" похитили ребенка
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
Фаворитка Пугачевой шокировала откровенными лесбийскими играми

Проишествия

"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Волочкова разбилась по дороге из Греции

Опубликовано фото травмы балерины
Шоу-бизнес

"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями

Она вспомнила прошлое
Политика

"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Он посетил один из регионов Белоруссии
Шоу-бизнес

Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки

Эпатажная певица привела всех в восторг

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru