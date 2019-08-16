В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы

Михаил Старшинов призвал Юрия Чайку обратить внимание на ситуацию с заключенными СИЗО №6 Москвы. Как сообщают СМИ, обвиненные в преступлениях экономической направленности заключенные жаловались на то, что их длительное время держат в изоляторе, тогда как для подобной меры нет никаких веских причин.
Депутат отметил, что в письме к главе Генеральной прокуратуры он попросил направить в свой адрес информацию о мерах, которые предпринимает ведомство для защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования и злоупотреблений. "Продление содержания под стражей граждан, которые совершили преступления предпринимательской направленности, в случае, если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия, недопустимо", – уверен Михаил Старшинов.
"Это противоречит и здравому смыслу, и букве закона. Подобную практику необходимо прекратить", – подчеркнул парламентарий.
Этот вопрос, добавил Старшинов, волнует миллионы россиян. "Инициативные граждане, которые развивают экономику, платят налоги, создают рабочие места не представляют никакой угрозы обществу, однако их заключают под стражу", – заметил депутат. При этом жалоб на подобные случаи со стороны правозащитников меньше не становится, даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин давал четкое поручение о недопустимости такого подхода.
"Нужно ограничить давление следствия, заменить эту меру, например, домашним арестом или залогом, если в принципе лишение свободы за какое-либо преступление предпринимательской направленности необходимо", – считает Старшинов.
По мнению парламентария, необходимо объяснить ситуацию работникам прокуратуры, следствия, судов, правоохранительных органов. "Возможно, нужно инициировать пленум суда, чтобы получить дополнительное разъяснение о том, что нельзя сажать предпринимателей", – добавил он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 25 женщин из московского СИЗО №6 пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову. Они рассказали, что их месяцами держат в изоляторе без каких-либо веских причин.
Многие из пожаловавшихся обвиняются в преступлениях экономической направленности. Они обращают внимание, что согласно 108-й статье Уголовно-процессуального кодекса предпринимателям, нарушившим закон в сфере бизнеса, не должны избирать меру пресечения в виде ареста.
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