В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Михаил Старшинов направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение с просьбой взять на контроль ситуацию с необоснованным преследованием предпринимателей в Москве. Заключенные столичного СИЗО пожаловались на продление ареста при том, что их подозревают в преступлениях экономической направленности и никаких веских оснований для их содержания в изоляторе нет.

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