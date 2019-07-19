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Политика

Переворот в Киеве: Зеленского отстранили от обязанностей президента

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На Украине фактически совершен негласный переворот. Президента Владимира Зеленского отстранили от управления государством. Всю власть в своих руках сосредоточили руководитель администрации президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир, заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.  
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Украинский лидер не принимает самостоятельных решений, уверен эксперт. По его словам, Зеленский является объектом манипуляций.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"По интервью, которое дал господин Шефир изданию "Левый берег", по тому, как ведет себя на публичных мероприятиях господин Андрей Богдан, мне представляется так, что президент отстранен от управления государством", - заявил эксперт.

По его словам, он показал видео, где Зеленский и Богдан находятся вместе, психологам своего агентства и коллегам-ученым. Те заметили, что президент очень часто смотрит в пол, когда говорит глава его администрации.

"Это означает только одно: попытка исключить себя из этой ситуации и уйти из нее. То есть он полностью исключается в этот момент", – пояснил Раимов.

Эксперт отметил, что руководитель администрации Зеленского нередко перебивает своего начальника и фактически указывает, что ему говорить. Раимов напомнил, что Андрей Богдан в свое время был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

О положении Зеленского в новой системе украинской власти в СМИ говорят уже не первый день. Ранее газета "Украинская правда" сообщало, что окружение президента старается взять его в "футляр", частично отрезав доступ к внешнему миру и ограничив поступающую извне информацию.

В администрации Зеленского действуют сразу несколько групп влияния, отметили журналисты. Несмотря на различные цели, методы работы с президентом у них одни. "Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них", – цитирует издание одного из действующих министров.

Автор: 19 июля 2019, 17:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не нужно было клоуна, выбирать в президенты... Хотя в рагулии, кроме клоунов уже не кого не осталось...
1

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