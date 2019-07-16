Пытаются отрезать от мира: объявлено о тяжелом положении Зеленского

С каждым днем в украинском обществе все сильнее зреет недовольство Владимиром Зеленским – дескать, слишком сильно отличаются его поступки от того, что он декларировал во время предвыборной кампании. Однако в местных СМИ появилось простое объяснение подобного положения – дескать, политику попросту не дают развернуться по-настоящему и активно мешают узнавать реальное положение дел.
В статье "Украинской правды" сообщается, что в администрации президента Украины действуют сразу несколько групп влияния. Несмотря на то что у них разные цели, методы работы с главой государства у них совпадают. "Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них", – цитирует издание одного из действующих министров Украины, пожелавшего остаться неизвестным.
"Если образно, то Богдан-Шефир-другие – они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", – добавил источник.
Всю коммуникацию, по его словам, в команде Владимира Зеленского взял на себя его соратник Андрей Богдан. Он же контролирует и сферы деятельности политика. Таким образом, сам глава государства находится в тяжелом положении, когда он не может узнавать объективную картину происходящего и напрямую связываться с интересующими его персонами.
В качестве примера проблем, которые могут возникнуть из-за такого подхода, может послужить скандал, который Владимир Зеленский устроил во время своей пресс-конференции по поводу отправленной Министерством иностранных дел Украины жесткой ноты российскому внешнеполитическому ведомству. Президент вышел из себя, поскольку узнал о послании не от главы МИД, а из прессы.
Однако, рассказывают источники в дипломатической службе Украины, за несколько недель до произошедшего глава МИД Павел Климкин неоднократно пытался добиться встречи с президентом. Он даже самостоятельно звонил в приемную Владимира Зеленского, что в кругу высокопоставленных украинских чиновников считается некоторым ударом по престижу.
Однако никакой реакции со стороны главы государства не последовало. А ситуация с попытками изоляции политика указывает на то, что Владимир Зеленский мог вовсе не знать, что с ним пытается связаться министр иностранных дел.
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