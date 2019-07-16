"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием

Кампания по выборам в Верховную раду вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать самый ужасный компромат друг на друга. Досталось и бывшему президенту Украины Петру Порошенко.



Несмотря на сокрушительное поражение в президентской гонке, бывший украинский лидер намерен взять реванш на выборах в Верховную раду, до которых осталось меньше недели. Политик идет во главе партии "Европейская солидарность".



Одним из главных конкурентов Петра Порошенко является певец Святослав Вакарчук, руководящий партией "Голос". По словам последнего, экс-президент ведет нечестную игру. Вакарчук обвинил Порошенко в дезинформации: якобы его сторонники организовали против "Голоса" СМС-рассылку.

Сообщения с черным пиаром, утверждает Вакарчук, идут с телефонного номера, с которого пришло приглашение на встречу с Порошенко во Львове. "Это называется "спалились", – отметил музыкант.

Вакарчук упрекнул Порошенко в неискренности. Певец напомнил, что экс-президент прекрасно уживался с Виктором Януковичем: был одним из создателей Партии регионов, работал в правительстве Николая Азарова.

В "Голос" Порошенко точно бы не взяли, уверен Вакарчук. "Никто не может стать членом нашей команды, если он сотрудничал с преступным режимом Януковича", – пояснил музыкант.

Вакарчук заявил, что если его партия пройдет в парламент, то предложит законопроект о запрете переговоров с Россией



Доброе утро — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 июля 2019 г.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Центризбирком Украины зарегистрировал 22 партии, а также 3184 кандидата по мажоритарным округам. Выборы пройдут по смешанной системе.

Согласно данным последнего соцопроса Киевского международного центра социологии, наибольшие шансы попасть в новый состав украинского парламента имеют пять политических организаций. Это пропрезидентская партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батьківщина" Юлии Тимошенко, а также "Сила и честь".

Вакарчуку, видимо, придется смириться с поражением. Его партия набирает всего 4% голосов избирателей и остается за бортом обновленной Верховной рады, прогнозируют исследователи.