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Политика

"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Кампания по выборам в Верховную раду вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать самый ужасный компромат друг на друга. Досталось и бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Продолжение: Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
прочитано 1301 раз

Несмотря на сокрушительное поражение в президентской гонке, бывший украинский лидер намерен взять реванш на выборах в Верховную раду, до которых осталось меньше недели. Политик идет во главе партии "Европейская солидарность".

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Одним из главных конкурентов Петра Порошенко является певец Святослав Вакарчук, руководящий партией "Голос". По словам последнего, экс-президент ведет нечестную игру. Вакарчук обвинил Порошенко в дезинформации: якобы его сторонники организовали против "Голоса" СМС-рассылку.

Сообщения с черным пиаром, утверждает Вакарчук, идут с телефонного номера, с которого пришло приглашение на встречу с Порошенко во Львове. "Это называется "спалились", – отметил музыкант.

Вакарчук упрекнул Порошенко в неискренности. Певец напомнил, что экс-президент прекрасно уживался с Виктором Януковичем: был одним из создателей Партии регионов, работал в правительстве Николая Азарова.

В "Голос" Порошенко точно бы не взяли, уверен Вакарчук. "Никто не может стать членом нашей команды, если он сотрудничал с преступным режимом Януковича", – пояснил музыкант.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Центризбирком Украины зарегистрировал 22 партии, а также 3184 кандидата по мажоритарным округам. Выборы пройдут по смешанной системе.

Согласно данным последнего соцопроса Киевского международного центра социологии, наибольшие шансы попасть в новый состав украинского парламента имеют пять политических организаций. Это пропрезидентская партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батьківщина" Юлии Тимошенко, а также "Сила и честь".

Вакарчуку, видимо, придется смириться с поражением. Его партия набирает всего 4% голосов избирателей и остается за бортом обновленной Верховной рады, прогнозируют исследователи.

Автор: 16 июля 2019, 12:31
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Liana
Ответить
Liana
Отец Вакарчука - известный учёный-националист, который, видимо, привил сыну ненавистъ к России, неумение разговариватъ с людъми, имеющими противоположную точку зрения на проблему. Мы живём на одной планете и наш шарик оченъ маленъкий. Почему не разговариватъ, почему игнорироватъ, почему ненавидетъ? Надо слушатъ и старатъся услышатъ друг друга, надо призватъ родство и близостъ, а самое главное уметъ покаятъся и понятъ ролъ США в развязывании конфликта на границе с Россией, преступную ролъ руководства Украины, пославшего военных и технику убиватъ своих же. Вместо того, чтобы решитъ назревшую проблему федерализации Украины, выдвигаются лозунги о независимости от России, но в сочетании с полной зависимостъю от США, ЕС, НАТО. Новая националъная идея рождается не на солидарности, а на ненависти (за это хорошо платят западные партнёры) с хуторскими плясками и речёвками. Нет предела человеческому предателъству, живёт ещё на планете преступное обояние Иуды, моралъ которого за 30 серебренников усвоили сегодня на Украине или, как Вакарчук, впитали с молоком матери.
Отец Вакарчука - известный учёный-националист, который, видимо, привил сыну ненавистъ к России, неумение разговариватъ с людъми, имеющими противоположную точку зрения на проблему. Мы живём на одной планете и наш шарик оченъ маленъкий. Почему не разговариватъ, почему игнорироватъ, почему ненавидетъ? Надо слушатъ и старатъся услышатъ друг друга, надо признатъ родство и близостъ, а самое главное уметъ покаятъся и понятъ ролъ США в развязывании конфликта на границе с Россией, преступную ролъ руководства Украины, пославшего военных и технику убиватъ своих же. Вместо того, чтобы решитъ назревшую проблему федерализации Украины, выдвигаются лозунги о независимости от России, но в сочетании с полной зависимостъю от США, ЕС, НАТО. Новая националъная идея рождается не на солидарности, а на ненависти (за это хорошо платят западные партнёры) с хуторскими плясками и речёвками. Нет предела человеческому предателъству, живёт ещё на планете преступное обояние Иуды, моралъ которого за 30 серебренников усвоили сегодня на Украине или, как Вакарчук, впитали с молоком матери.
Liana
Ответить
Отец Вакарчука - известный учёный-националист, который, видимо, привил сыну ненавистъ к России, неумение разговариватъ с людъми, имеющими противоположную точку зрения на проблему. Мы живём на одной планете и наш шарик оченъ маленъкий. Почему не разговариватъ, почему игнорироватъ, почему ненавидетъ? Надо слушатъ и старатъся услышатъ друг друга, надо призватъ родство и близостъ, а самое главное уметъ покаятъся и понятъ ролъ США в развязывании конфликта на границе с Россией, преступную ролъ руководства Украины, пославшего военных и технику убиватъ своих же. Вместо того, чтобы решитъ назревшую проблему федерализации Украины, выдвигаются лозунги о независимости от России, но в сочетании с полной зависимостъю от США, ЕС, НАТО. Новая националъная идея рождается не на солидарности, а на ненависти (за это хорошо платят западные партнёры) с хуторскими плясками и речёвками. Нет предела человеческому предателъству, живёт ещё на планете преступное обояние Иуды, моралъ которого за 30 серебренников усвоили сегодня на Украине или, как Вакарчук, впитали с молоком матери.
ВестникЪГость
Ответить
ОСТОРОЖНО ДВОРКИН!
ОСТОРОЖНО ПОПЫ ПРЕДАТЕЛИ!!

"Печать антихриста"- правильное церковное толкование
<цензура>=sdgBk2C2UN4

ДВОРКИН!
СУЧЁНОК, Я ТЕБЯ ПОВЕШУ НА <цензура>, <цензура> ТАКУЮ!!
+100500
Власова из США
Ответить
Он забивал осиновый кол в дупу Лгутина?
ВестникЪГость
Ответить
ОСТОРОЖНО ДВОРКИН!
ОСТОРОЖНО ПОПЫ ПРЕДАТЕЛИ!!

"Печать антихриста"- правильное церковное толкование
<цензура>

П.С.
ВСЕХ ВЫГНАТЬ ПОПОВ ИЗ ЦЕРКВЕЙ ПРИНЯВШИХ ИНН СНИЛС КАРТУ МИР И ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОСНОВЕ 666
Аминь

Алексей 2 года назад
На 33 секунде фильма говорится о сомнении в том, что в ИНН есть 666. Простите, но это официально доказанный факт. Был суд и бала экспертиза в России, которая установила, что ИНН содержит 666. Погуглите в сети. Все открыто в доступе.
Ответить 8

ГУГЛИМ
СУД НАД ИНН

Суд против дьявола. Штрих - код каждого ИНН содержит число 666. Признание Федерального Суда.
То есть уже тогда Федеральный суд впервые официально признал, что штрих-код каждого идентификационного номера налогоплательщика содержит три шестёрки. Знак, который согласно Библии является "печатью антихриста". Этот процесс стал сенсацией. Верующие назвали его "судом против дьявола". Они молились, чтобы Господь помог восторжествовать правде. ... Заявления с отказом от ИНН лежат в судах. Москвы, Санкт-Петербурга
<цензура>

П.С.2
ВСЕ СВЯЩЕННИКИ НЕ ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ С 666 ИНН СНИЛС КАРТА МИР И Т. Д.
БУДУТ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА МНОЙ ЦАРЕМ РУСИ ЛИШЕНЫ САНА И БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ.
И БУДУТ МНОЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК СЛУГИ ДИЯВОЛА.
УГОВАРИВАТЬ Я ВАС БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!!!!!!!
С уважение Ваш Царь батюшка (ИмярекЪ)
(ОТ 16 ЛИПИНЯ 2019 ОТ Р/<цензура>)
Аминь

П.С.3
ВЫ МНЕ ПОПЫ УЖЕ ВСЕ - ОСТОЧЕРТЕЛИ!!!
ВЫКРУЧИВАЕТЕСЬ КАК ХИТРЫЕ ЗМЕИ, ОПРАВДЫВАЯ СВОЮ ИЗМЕНУ БОГУ.
НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ ПОТОМ, ЧТО НАРОД НЕ ХОЧЕТ ХОДИТЬ В ВАШИ ЗАШЕСТЕРЕНЬЧАТЫЕ ХРАМЫ АНТИХРИСТА.
ОТЕЦ ВАШ ДИЯВОЛ А ВЫ ДЕТИ ЕГО!+!+!
Аминь
1

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