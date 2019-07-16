В окружении Порошенко отказались от обмена моряков

Будучи президентом Украины, Петр Порошенко ясно продемонстрировал недоговороспособность по подчас важнейшим вопросам, из-за чего страдали в первую очередь сами украинцы. Позиция его окружения показала, что позорный провал на выборах эту позицию политика не изменил.
Так, Ирина Геращенко в эфире телеканала "Прямой" возмутилась миролюбивой риторикой украинских СМИ, которые надеются на возвращение моряков, оказавшихся под арестом в России из-за устроенной Петром Порошенко провокации. "Что мы слышим сегодня? Мы все ждем моряков, это будет огромное счастье для нас, когда они вернутся домой", – цитирует издание "ПолитНавигатор" политика.
Она подчеркнула, что в подобных разговорах изменилась риторика – якобы только сейчас украинская сторона заговорила об обмене. "Какой обмен? Это подыгрывание России! Их должны освободить без всякого обмена, без всяких предусловий", – подчеркнула Геращенко. По ее мнению, Россия должна поступить так, а не иначе, потому, что об этом сказали в Европе.
Украине не нужны её моряки. Даже если Россия сейчас согласится освободить и передать Украине, Украина заявит, что они слишком худые, и пока их Россия не откормит, Украина их не примет. Или толстые - похудеть. Моряки это инструмент Украины для закатывания истерик: Россия агрессор.— Отец Русской Демократии (@q4CtjXhnFHmNBLa) 16 июля 2019 г.
Однако больше всего, судя по ее словам, Ирина Геращенко опасается, что выдав удерживаемых в неволе лиц в обмен на моряков, Киев лишится возможности освободить других нарушителей. "Если мы говорим об обмене, а кто тогда будет беспокоиться о судьбе Сенцова, а кто вспомнит о Сущенко, Карпюке, Клыхе, других наших политзаключенных? А как мы вытащим тогда преступников на оккупированных территориях", – подчеркнула она.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. На требования российских пограничников военные суда не реагировали, вдобавок ко всему совершая опасное маневрирование. В итоге моряки были задержаны. Их судят за нарушение российской границы.
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