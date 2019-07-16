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Политика

В окружении Порошенко отказались от обмена моряков

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Вице-спикер Верховной рады и соратница бывшего президента Украины Петра Порошенко Ирина Геращенко выступила против обмена задержанных за нарушение границ России украинских моряков на удерживаемых Киевом лиц. Если пойти на уступки сейчас, заявила она, украинская сторона лишится инструмента для вызволения других своих преступников.
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Будучи президентом Украины, Петр Порошенко ясно продемонстрировал недоговороспособность по подчас важнейшим вопросам, из-за чего страдали в первую очередь сами украинцы. Позиция его окружения показала, что позорный провал на выборах эту позицию политика не изменил.

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Так, Ирина Геращенко в эфире телеканала "Прямой" возмутилась миролюбивой риторикой украинских СМИ, которые надеются на возвращение моряков, оказавшихся под арестом в России из-за устроенной Петром Порошенко провокации. "Что мы слышим сегодня? Мы все ждем моряков, это будет огромное счастье для нас, когда они вернутся домой", – цитирует издание "ПолитНавигатор" политика.

Она подчеркнула, что в подобных разговорах изменилась риторика – якобы только сейчас украинская сторона заговорила об обмене. "Какой обмен? Это подыгрывание России! Их должны освободить без всякого обмена, без всяких предусловий", – подчеркнула Геращенко. По ее мнению, Россия должна поступить так, а не иначе, потому, что об этом сказали в Европе.

Однако больше всего, судя по ее словам, Ирина Геращенко опасается, что выдав удерживаемых в неволе лиц в обмен на моряков, Киев лишится возможности освободить других нарушителей. "Если мы говорим об обмене, а кто тогда будет беспокоиться о судьбе Сенцова, а кто вспомнит о Сущенко, Карпюке, Клыхе, других наших политзаключенных? А как мы вытащим тогда преступников на оккупированных территориях", – подчеркнула она.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. На требования российских пограничников военные суда не реагировали, вдобавок ко всему совершая опасное маневрирование. В итоге моряки были задержаны. Их судят за нарушение российской границы.

Автор: 16 июля 2019, 17:11

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
Загрязнение МИРОВОГО ОКЕАНА ~ МЫ УБИВАЕМ НАШУ ПЛАНЕТУ
<цензура>=-n5eXMPXgwc

П.С.
Поэтому как вид человечество будет уничтожаться 7 Ангелами Смерти, 7 Чашами Гнева.
НЕ ЖДИТЕ ПОЩАДЫ СВИНЬИ ОТ АНГЕЛОВ!!!
Аминь
ВестникЪГость
Ответить
Великий мусорный остров в океане растет, загрязнение океана катастрофическое
<цензура>=fV_apX2VOJU

Во время второго трубного гласа, когда «третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (8,8–9). Вторая чаша как бы повторяет бедствие второй трубы, но еще в большей мере. Причем вся вода в морях сделается не просто как кровь, но кровь как бы мертвеца, свернувшаяся, темноватая, зловонная. В результате всё одушевленное умерло...
Толкование на Апокалипсис
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Глава 16. Семь чаш гнева Божия
<цензура>
1

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