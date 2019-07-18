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Политика

"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины Владимира Зеленского призывают расправиться с его предшественником Петром Порошенко. На бывшего главу государства вылили ушат помоев прямо в центре Киева. 
прочитано 1256 раз

На одной из улиц города появился билборд с резкими высказываниями в адрес Петра Порошенко. Растяжку установили по инициативе кандидата в народные депутаты Александра Порядина. Таким образом политик обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием принять меры против экс-лидера Незалежной.

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

"Мы имеем вам сказать: шоколадка испортилась и завоняла, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло", – написано на билборде. Фразы сопровождаются изображениями свиней за колючей проволокой.

Порошенко на плакате показан за решеткой с фингалом под глазом. Фотография бывшего лидера Украины стилизована под образ Аленки с обертки известного шоколада.

Провисел в центре столицы столь смелый креатив недолго. На место прибыли сотрудники городской администрации и полиция. Правоохранители потребовали снять плакат, но Порядин отказался, после чего между ними завязалась драка.

Кадр youtube.com

Напомним, что бывший президент Украины активно готовится к внеочередным выборам в Верховную раду, намеченным на 21 июля. Порошенко возглавляет новую партию "Европейская солидарность".

Между тем в отношении политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, госизмене, узурпации судебной власти. На днях Порошенко вызывали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации нескольких сотен миллионов долларов. Повестку экс-президент проигнорировал.

Автор: 18 июля 2019, 11:54
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Александр из Берлина
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Я прикупил трусы с Путиным! Вступайте в группу любителей Путина ! Будем любить его группой! И ночью, и днем !
Александр из Берлина
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Я действительно из Нижнего Тагила! И что ? Главное денежки платят за написанное ! Каждый пост по 100 руб. !Для нас это большие деньги ! А за тысячу я <цензура> с проглотом спермы и дупу подставлб, хоть негру из Уганды !
ВестникЪГость
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Царь Николай II
Ну что русские люди дождались "Светлого Будущего" от большевиков Ленина-Путина?
Когда ВЫ меня сдали Еврейскому Кагалу Мировому ВЫ ПРЕДАЛИ НЕ ТОЛЬКО МЕНЯ ЦАРЯ Николая II
ВЫ ПРЕДАЛИ ВСЮ ИСТОРИЮ РУСИ ЗА 1000 ЛЕТ ВЫ ПРЕДАЛИ КЛЯТВУ 1613 ГОДА СЛУЖИТЬ ЦАРЮ ДО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.
Александр из Берлина
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Александр из Берлина
Слушай Джони. Зеленский намерен сделать украинцами друзей Украины.
Здорово. Молодец Зеленский.
Только есть проблемы:
1. Кому <цензура> нужно украинское гражданство? Это все равно, что в Сомали начнут раздавать гражданство гражданам других стран.
Но тебе, судя по твоим постам и судя по тому, что у тебя не украинское или русское имя Джони, нужно украинское гражданство - паспорт с символом вилки или ошибки 404.
2. Но главная проблема состоит в том, что ты не знаешь украинского языка. Известно, что при получении гражданства нужно учить государственный украинский язык, который по украинским законам является единственным государственным языком. Русский язык является одним из языков международного общения (как и английский) и многие так называемые для Украины дружественные страны (ПРИБАЛТИКА, Грузия, даже Польша и братушки болгары и ты в том числе) знают русский язык, но не украинский. Даже Саакашвили (образованный вроде человек) и то не смог выучить ненужный ему язык, т.к. все жители Украины понимают и говорят по русски. Напрашивается вывод сам собой, НУЖНО ВВОДИТЬ НА УКРАИНЕ 2-ой ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК - РУССКИЙ, НО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА. Сочувствую тебе бедняга.
Джонни
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путена пора менять ! надоел этот дед!
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