"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

На одной из улиц города появился билборд с резкими
высказываниями в адрес Петра Порошенко. Растяжку установили по инициативе кандидата в
народные депутаты Александра Порядина. Таким образом политик обратился к
президенту Владимиру Зеленскому с требованием принять меры против экс-лидера
Незалежной.
"Мы имеем вам сказать: шоколадка испортилась и завоняла, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло", – написано на билборде. Фразы сопровождаются изображениями свиней за колючей проволокой.
Порошенко на плакате показан за решеткой с фингалом под глазом. Фотография бывшего лидера Украины стилизована под образ Аленки с обертки известного шоколада.
Провисел в центре столицы столь смелый креатив недолго. На место прибыли сотрудники городской администрации и полиция. Правоохранители потребовали снять плакат, но Порядин отказался, после чего между ними завязалась драка.
Напомним, что бывший президент Украины активно готовится к внеочередным выборам в Верховную раду, намеченным на 21 июля. Порошенко возглавляет новую партию "Европейская солидарность".
Между тем в отношении политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, госизмене, узурпации судебной власти. На днях Порошенко вызывали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации нескольких сотен миллионов долларов. Повестку экс-президент проигнорировал.
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