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Политика

Украинцы разрыдались при виде потрепанного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко в одной из своих агитационных поездок по Украине направился во Львов в поезде "Интерсити". Пресс-служба политика засняла его встречу с "простой учительницей", которая попросила бывшего президента не опускать руки.
прочитано 70 раз

Простая учительница сельской школы из Полтавщины появилась в отведенном бывшему президенту Украины вагоне поезда "Интерсити", который следовал из Киева во Львов. Петр Порошенко трогательно пообщался с женщиной.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Учительница рассыпалась в благодарностях за тяжелую работу, которую Петр Порошенко проделал для Украины и попросила его продолжать борьбу.

"Хочется поклониться от имени нашей семьи. Вы столько сделали за пять лет. Я простая учительница украинского языка, муж уехал в Польшу по безвизу, это благодаря вам. Армия, мова, вера. Томос. Мы поддерживали вас на всех выборах, муж, сын. Мы очень благодарны вам! Так держать! Боритесь! Не опускайте руки!", рыдая, умоляла учительница Порошенко. Политик не выдержал и встал с места, чтобы сфотографироваться с простой украинкой на память.

На своей странице в Facebook Петр Порошенко объяснил, что Валентина – учительница украинского языка с большим опытом. Она учит детей Андреевской школы на Полтавщине не только знать украинский язык, но любить его. Экс-президент поблагодарил всех украинцев, "которые пропагандируют и искренне любят украинский язык".


Автор: 17 июля 2019, 08:23
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