"Вопиющее неуважение": Украина устроила нелепую истерику в ООН

С течением времени для европейских политиков становятся все более заметными гонения на Украине на русскоязычных граждан, а также представителей национальных меньшинств. Однако попытка обсудить этот вопрос в рамках заседания Совбеза ООН закончилась истерикой украинской стороны.
Представитель Киева Владимир Ельченко заявил, что даже поднимать такой вопрос на этой площадке нельзя. "Закон о языке не имеет никакого отношения к вопросам, которые должен обсуждать Совбез, поскольку регулирует внутреннюю политику", – цитирует его издание "Обозреватель". "Российский представитель продемонстрировал вопиющее неуважение к Совбезу ООН, злоупотребляя своим правом просить повторного рассмотрения его письма", – заявил дипломат.
Затем он перешел на обвинения в адрес России. "Страна, которая веками подавляла украинский язык, не должна указывать нам, на каком языке мы должны говорить и писать!", – привычными бездоказательными заявлениями попытался заболтать проблему украинский дипломат.
21 мая 2019 г.
"Это наше внутреннее дело и мы сами разберемся с этим", – подчеркнул он. Однако затем Владимир Ельченко сразу же оговорился, что Киев будет принимать окончательное решение в вопросе языка с помощью своих партнеров, в том числе – международных институтов.
Отметим, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала украинские власти обеспечить языковые права своих граждан. Глава российской делегации в Совбезе ООН Василий Небензя, в сою очередь, отметил, что политика Киева в отношении Украинского языка противоречит не только всем конвенциям по защите интересов национальных меньшинств и базовым правам человека, но и просто здравому смыслу и элементарным нормам цивилизованного поведения.
Совбез ООН— Юлия Витязева (@Vityzeva) 16 июля 2019 г.
Вот кто бы ещё озаботился проблемами русскоязычных на Украине, как не Небензя? pic.twitter.com/sgiCTZVjSL
"Вы можете либо подыграть дискредитировавшим себя майданным политикам во главе с экс-президентом Порошенко и сделать вид, что закон о госязыке следует воспринимать спокойно и без критики, либо дать четкий сигнал, что борьба за сохранение национальной и культурной идентичности не должна сводиться к попранию прав русскоязычного населения", – обратился российский дипломат к международному сообществу.
Как ранее отмечал министр иностранных дел России, в спорном законе предусматривается исключение для английского и других языков стран Евросоюза, передает РИА Новости. Подобное обстоятельство ясно указывает на то, что единственным объектом для атаки является русский, несмотря на то, что на нем говорит абсолютное большинство украинцев, а для многих он является родным.
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