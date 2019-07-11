Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей
На предвыборную встречу с избирателями пришли не только сторонники Петра Порошенко, но и его политические оппоненты. Их, судя по всему, оказалось больше.
Жители Свалявы перекрыли бывшему президенту Украины дорогу до сцены и освистали. Под крики "Ганьба!" ("позор". – Прим. ред.) ему напомнили о финансовой нечистоплотности.
"Обокрал армию, всех обокрал!" – кричали из толпы. От расправы со стороны возмущенных украинцев Порошенко спасли охранники, передает Пятый канал. Однако скрыть сам факт позорного инцидента у политика не было возможности.
Это не первый раз, когда бывшему президенту Украины приходится сталкиваться с агрессивной реакцией народа. Криками "Позор!" его встречали и в рамках предвыборного тура в Хмельницком.
Тогда политик пригрозил оппонентам расправой. Он заявил, что тот, кто будет открыто демонстрировать свое отношение к нему, "по морде получит". "Потому что добро должно быть с кулаками", – пояснил Петр Порошенко.
О том, что это не пустые угрозы, говорит президентское прошлое политика. Еще будучи главой государства, он вступал в открытые конфликты с недовольными избирателями. Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, с головы женщины сорвал шапку, а мужчину ущипнул за нос.
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