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Политика

Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в город Свалява в Закарпатской области на западе страны для проведения митинга в поддержку своей партии "Европейская солидарность". С мероприятия политика с позором прогнали.
прочитано 769 раз

На предвыборную встречу с избирателями пришли не только сторонники Петра Порошенко, но и его политические оппоненты. Их, судя по всему, оказалось больше.

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Порошенко пригрозил украинцам расправой

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Жители Свалявы перекрыли бывшему президенту Украины дорогу до сцены и освистали. Под крики "Ганьба!" ("позор". – Прим. ред.) ему напомнили о финансовой нечистоплотности.

"Обокрал армию, всех обокрал!" – кричали из толпы. От расправы со стороны возмущенных украинцев Порошенко спасли охранники, передает Пятый канал. Однако скрыть сам факт позорного инцидента у политика не было возможности.

Это не первый раз, когда бывшему президенту Украины приходится сталкиваться с агрессивной реакцией народа. Криками "Позор!" его встречали и в рамках предвыборного тура в Хмельницком.

Тогда политик пригрозил оппонентам расправой. Он заявил, что тот, кто будет открыто демонстрировать свое отношение к нему, "по морде получит". "Потому что добро должно быть с кулаками", – пояснил Петр Порошенко.

О том, что это не пустые угрозы, говорит президентское прошлое политика. Еще будучи главой государства, он вступал в открытые конфликты с недовольными избирателями. Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, с головы женщины сорвал шапку, а мужчину ущипнул за нос.

Автор: Геннадий Куприянов11 июля 2019, 09:31
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всего пять лет понадобилось этим деятелям для того, чтобы прекрасная, певучая, хлебосольная , богатая, доброжелательная Украина стала убогой, жалкой страной, с невероятными финансовыми долгами перед всем миром, с чудовищным уровнем преступности, с нищенским существованием простого народа. И самое странное, что есть категория людей, которые поддерживают эту убийственную политику. Опомнитесь, украинцы. Верните себе вашу родную Украину.
Фауст
Ответить
Valeriy Bondarik
,,, З Д Р А ВА С Т В У Й Т Е ,,,

... ЕГО БУДУЩЕЕ...

_Целогрейка НОМЕРНАЯ... сидор-МЕШОК за спиной...
Шагает КРОВАВЫЙ петька--порошенко в колонне ОСУЖДЁННЫХ...
Вокруг - ОЗЛОБЛЕННЫЙ конвой...И...И...собачий ЛАЙ--и--вой...
Он Должен быть Осуждён И...Пошагать - в колонне вот Такой !!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-7-19.
что за вопль из психушки?
Фауст
Ответить
а путен грустно хромает с термокружкой
Гость
Ответить
какой толк писать комментарий если его тут же удаляют ?!
Valeriy Bondarik
Ответить
,,, З Д Р А ВА С Т В У Й Т Е ,,,

... ЕГО БУДУЩЕЕ...

_Целогрейка НОМЕРНАЯ... сидор-МЕШОК за спиной...
Шагает КРОВАВЫЙ петька--порошенко в колонне ОСУЖДЁННЫХ...
Вокруг - ОЗЛОБЛЕННЫЙ конвой...И...И...собачий ЛАЙ--и--вой...
Он Должен быть Осуждён И...Пошагать - в колонне вот Такой !!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-7-19.
1

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