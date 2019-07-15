Раскрыта страшная тайна пьяницы Порошенко
Петр Порошенко является не только гражданином Украины, сообщает Elise Journal. Журналисты ссылаются на источники в прокуратуре
Молдавии.
По информации издания, у бывшего президента Незалежной пять действующих паспортов, и все оформлены на разные имена. При этом законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство.
Журналисты утверждают, что пару паспортов Порошенко сделал еще в середине 90-х, остальные – после 2014 года. Как отмечает Elise Journal, экс-президент подготовил запасной аэродром: в случае проблем на Украине он сбежит в Великобританию, где ему помогут влиятельные покровители.
Судя по тому, как складывается ситуация вокруг Петра Порошенко после избрания Владимира Зеленского, к вылету ему нужно быть готовым всегда. В отношении политика возбуждено пять уголовных дел, и это не предел. Его обвиняют в госизмене, коррупции, узурпации судебной власти.
Крыша, прощай... Педро стремительно переходит в статус шута горохового #порошенко pic.twitter.com/L2WtpZFLpC— Елена Лукаш (@Lukash_EL) 9 июля 2019 г.
Все это может усугубить алкогольную зависимость Порошенко. Как известно, политик неравнодушен к горячительным напиткам. В бытность президентом он регулярно появлялся на публике подшофе и произносил речи заплетающимся языком. По некоторым данным, врачи запретили Порошенко употреблять спиртное, однако тот пренебрег их рекомендациями.
Сейчас бывший украинский лидер готовится к досрочным выборам в Верховную раду. Он возглавил новую партию "Европейская солидарность". По оценкам экспертов, сторонники Порошенко могут получить около 20% голосов.
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