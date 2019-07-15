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Политика

Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может обернуться для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран. 
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Одним из вероятных мест побега является Австрия, считает политолог Сергей Слободчук. "Они подготовили уже в Австрии запасной плацдарм, он просто переместится туда", – цитирует эксперта издание "Украина.ру".

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Впрочем, аналитик полагает, что американцы не допустят реального тюремного заключения Порошенко. Бывший украинский лидер был связан с кураторами украинской политики в Вашингтоне, напомнил Слободчук. "И если он окажется за решеткой, сразу выйдет масса вопросов, вдруг он что-то скажет ненужное, ляпнет языком", – пояснил он.

Слухи об австрийском убежище Порошенко появились в 2018 году. Журналисты пытались выяснить, где тогдашний президент отдыхал с семьей в первую неделю августа. Предположили, что глава государства находился в Испании. Сообщалось, что журналистам удалось пообщаться с девушкой, похожей на одну из дочерей политика.

По некоторым сведениям, до Пиренейского полуострова он добирался через Австрию. Из Киева Порошенко с семьей прилетели в Вену, а оттуда – частным самолетом в Испанию. Сам экс-президент все отрицал.

Напомним, на Украине в отношении Порошенко возбуждено пять уголовных дел. Против него выдвинуты обвинения в коррупции, государственной измене, узурпации судебной власти, его считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинских судов были задержаны российскими пограничниками.

Ареста и суда над бывшим лидером Незалежной добивается экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он утверждает, что компромата на Порошенко хватит на десятки уголовных разбирательств.

Автор: 15 июля 2019, 15:59
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
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Шаман, который выступал в Чите, требует от Кремля отменить все налоги для россиян!
ВОИСТИНУ ОН ВЕЛИКИЙ ВОИН ЯКУТИИ!
ВестникЪГость
Ответить
Отречёмся от старого мифа! Уникальные факты о царской России. Часть 2. Благосостояние народа.
Татьяна Микушина
<цензура>=jolfz8xE1Yc

В 1913 году была прекрасная жизнь... и музыка была просто сказка, не Рэп паршивый.
Налоги были самые маленькие в Мире!!!
Аминь

Ни до, не после 1913 года, не было больше такого подъема рождаемости и экономики России...

В 1898 году в России была бесплатная медицинская помощь.

При Николае II наблюдался небывалый рост русского образования.
1896 - 1910 гг. При Царе Николае II открыто 57 000 учебных заведений.
Что превышает количество за всю 1000 летнюю историю России.

После 1990 г на Руси прекратились рождаться Королевы, Капицы.
Тем более больше не рождаются Ломоносовы и Менделеевы...
Наука в упадке, зато идет расцвет Шоу Бизнеса..
В г.Ульяновске разобрали трамвайные рельсы..

Путин! Уволь губернаторов Симбирска на Колыму.
ДАЕШЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАМВАЕВ !

Франция и Англия являлись тюрьмой народов.
Такого в России 1913 не было!
Ламы, будды, мусульмане все любили Белого Царя!

Россия никогда не была колониальной державой.
Территории к России прирождались стратегически.

В 1914 г. был небывалый материальный подъем преуспеяния.
Если, Россия и дальше так будет развиваться, она станет лидером европейских стран.
(Эдмон Тери французский экономический обозреватель)
1

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