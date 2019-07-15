Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко

Одним из вероятных мест побега является Австрия, считает
политолог Сергей Слободчук. "Они подготовили уже в Австрии запасной плацдарм,
он просто переместится туда", – цитирует эксперта издание
"Украина.ру".
Впрочем, аналитик полагает, что американцы не допустят реального тюремного заключения Порошенко. Бывший украинский лидер был связан с кураторами украинской политики в Вашингтоне, напомнил Слободчук. "И если он окажется за решеткой, сразу выйдет масса вопросов, вдруг он что-то скажет ненужное, ляпнет языком", – пояснил он.
Слухи об австрийском убежище Порошенко появились в 2018 году. Журналисты пытались выяснить, где тогдашний президент отдыхал с семьей в первую неделю августа. Предположили, что глава государства находился в Испании. Сообщалось, что журналистам удалось пообщаться с девушкой, похожей на одну из дочерей политика.
По некоторым сведениям, до Пиренейского полуострова он добирался через Австрию. Из Киева Порошенко с семьей прилетели в Вену, а оттуда – частным самолетом в Испанию. Сам экс-президент все отрицал.
Что тут еще сказать? Истинный #Порошенко pic.twitter.com/B6QvIlSUtN— Сергей (@Hildenmask_) 11 июля 2019 г.
Напомним, на Украине в отношении Порошенко возбуждено пять уголовных дел. Против него выдвинуты обвинения в коррупции, государственной измене, узурпации судебной власти, его считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинских судов были задержаны российскими пограничниками.
Ареста и суда над бывшим лидером Незалежной добивается экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он утверждает, что компромата на Порошенко хватит на десятки уголовных разбирательств.
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