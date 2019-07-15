Названо место бегства спасающегося от тюрьмы Порошенко

Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может обернуться для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран.



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