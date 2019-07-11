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Политика

На Украине признались во вранье про войну с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Украинские эксперты, кажется, больше не в силах отрицать очевидное и рассказывать о том, что их страна якобы ведет войну с Россией. Призвал сограждан открыть глаза на реальность в эфире телеканала "НАШ" политолог Владимир Грановский.
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Тема противопоставления Украины и Россия была важна еще с первых лет независимости Украины, отмечали эксперты. Однако после государственного переворота в стране в 2013 году она обострилась, а с началом боевых действий в Донбассе превратилась в разговоры о войне.

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Большинство украинских политиков и разнообразных аналитиков утверждают, что обстреливающие население Донецкой и Луганской областей силовики ведут войну не с собственным народом, а с Россией. Войной объясняются и все проблемы Украины. Однако если начать разбираться, то быстро выяснится – официально Киев не просто не разрывает отношения с Москвой, но и стремится к активному сотрудничеству.

"У нас не идет война с Россией, мы не воюем с Россией. Мы с Россией торгуем, туда прекрасно ездим, в Крым ездят люди отдыхать… Никакой войны с Россией у нас нет, потому что мы не воюем. У нас даже рост есть торговли с Россией, все нефтепродукты мы покупаем русские", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога Владимира Грановского.

"Война с Россией" – это специально говорится для того, чтобы нагнетать обстановку", – подчеркнул эксперт.

Чувствуют отсутствие военного конфликта и сами люди. Многие приезжают в Россию чтобы получить высшее образование.

Однако самая показательная ситуация, заметил он, сложилась с Крымом. Российский полуостров ни разу не стал объектом военного противостояния и целью украинской армии. "Это не война. У нас идет внутренний гражданский конфликт", – подчеркнул Грановский.

Автор: Геннадий Куприянов11 июля 2019, 15:22

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