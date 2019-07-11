На Украине признались во вранье про войну с Россией

Украинские эксперты, кажется, больше не в силах отрицать очевидное и рассказывать о том, что их страна якобы ведет войну с Россией. Призвал сограждан открыть глаза на реальность в эфире телеканала "НАШ" политолог Владимир Грановский.

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