Климкин рассказал о победном плане Путина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане президента России Владимира Путина освободить задержанных за нарушение границы моряков с максимальной выгодой для внешнеполитического положения своей страны. Решение, по его мнению, может быть принято в ближайшее время.

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