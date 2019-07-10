Климкин рассказал о победном плане Путина
Решение Петра Порошенко устроить дерзкую провокацию у Крымского моста в Керченском проливе обрекло моряков на лишение свободы за нарушение российских границ. Теперь украинские политики пытаются извлечь максимальную выгоду из ситуации. Ну а судьба экипажей судов-нарушителей, признают они, зависит от воли президента России Владимира Путина.
"Я уверен, что их освободят. Причем в ближайшее время", – заявил в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: раз решение зависит от российской стороны, принять его она постарается так, чтобы отстоять свои интересы.
"Для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, в контексте саммита G7. В контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно, в нормандском формате", – заявил Климкин.
Украинские моряки отказались давать показания в российском суде, объявив себя военнопленными.— Во///дь™ (@subb_zzer0) 15 января 2019 г.
Надо было себя режиссёрами объявлять. Тогда помимо срока может ещё и премию бы какую выписали, европейскую
Конечной целью плана Путина относительно моряков, уверен глава украинского МИДа, является занятие Россией более выгодного положения на международной арене и уменьшение солидарности среди европейских стран в вопросе антироссийских санкций. Таким образом, провокацию Киева Москва сумела обернуть себе на пользу.
По словам Климкина, ситуация с моряками может дать российской стороне свободно действовать на Украине, что приведет к расколу и федерализации. Впрочем, эту страшилку украинские политики повторяют при каждом удобном случае.
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