Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку
На Украине Михаил Саакашвили прославился в том числе благодаря скандалам, в центре которых он регулярно оказывался. Будучи главой Одесской области он умудрялся практически ежедневно находить себе оппонентов и врагов. Тогда все закончилось отстранением от должности и лишением гражданства.
И даже после того, как Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили паспорт Украины, тот от старых привычек решил, судя по всему, не отказываться. Так, в СМИ появилась информация о конфликте бывшего губернатора Одесской области с пожилой женщиной возле здания суда. Политик пришел туда со сторонниками для того, чтобы провести пикет против мэра города Геннадия Труханова, которого подозревают в незаконной покупке бывшего завода "Краян".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщина во время потасовки у здания одесского суда. Да, с пожилыми женщинами он сильный и смелый. pic.twitter.com/RAtoZxCl5L— Голос Мордора (@spacelordrock) 10 июля 2019 г.
Сам Михаил Саакашвили прокомментировал эти сообщения. Примечательно, что он не стал отрицать конфликт. Вместо этого он лишь усомнился, что после драки с ним у пенсионерки действительно оказалась сломана рука, а также обвинил ее в связи с криминалитетом.
"Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда", – на своей странице в Facebook написал Михаил Саакашвили.
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