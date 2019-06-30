Путин жестко приложил провокатора Порошенко
Президент Владимир Путин на полях "большой двадцатки" возложил ответственность за арест украинских моряков на экс-главу Незалежной Петра Порошенко, провокационная политика которого и привела к тому, что Россия вынуждена была принять жесткие меры.
По словам Путина, именно с подачи Порошенко бронекатера решили пройти через Керченский пролив, нарушив тем самым российское законодательство.
"По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Просто ни в какие ворота не лезет", – заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что теперь вопрос необходимо решать в рабочем порядке. Путин напомнил, что обмены военнопленных идти, поэтому разрешить ситуацию возможно – главное, чтобы был контакт.
"Вот совсем недавно мне сообщили что при посредничестве господина Медведчука четырех освободили ЛНР и ДНР. Вот хороший пример работы", – отметил Путин, отметив, что при таких же условиях сотрудничества Украина и Россия могут много добиться.
Кроме того, глава РФ добавил, что обсуждал вопрос с украинскими моряками с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что это была одна из приоритетных тем.
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