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Политика

Путин жестко приложил провокатора Порошенко

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с украинскими моряками, пояснив, что привело к их аресту. Российский лидер отметил, что все произошедшее "ни в какие ворота не лезет".
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Президент Владимир Путин на полях "большой двадцатки" возложил ответственность за арест украинских моряков на экс-главу Незалежной Петра Порошенко, провокационная политика которого и привела к тому, что Россия вынуждена была принять жесткие меры.

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По словам Путина, именно с подачи Порошенко бронекатера решили пройти через Керченский пролив, нарушив тем самым российское законодательство.

"По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Просто ни в какие ворота не лезет", – заявил Путин. 

Российский лидер подчеркнул, что теперь вопрос необходимо решать в рабочем порядке. Путин напомнил, что обмены военнопленных идти, поэтому разрешить ситуацию возможно – главное, чтобы был контакт. 

"Вот совсем недавно мне сообщили что при посредничестве господина Медведчука четырех освободили ЛНР и ДНР. Вот хороший пример работы", – отметил Путин, отметив, что при таких же условиях сотрудничества Украина и Россия могут много добиться. 

Кроме того, глава РФ добавил, что обсуждал вопрос с украинскими моряками с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что это была одна из приоритетных тем. 

30 июня 2019, 12:10
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