Президент Польши попал в скандал из-за слов о русских
Чтобы разобраться в чувствах Анджея Дуды к русским и России необходимо приложить значительные усилия. На встрече с Дональдом Трампом он признался, что Варшава хочет дружить с Москвой, тем более, что Россия намного больше Польши. Однако вместе с этим он заявил, что поляки способны сражаться до конца несмотря ни на что. И, добавил он, они намного более смелые, чем русские.
За такое сумбурное и неуместное выступление президента раскритиковали даже польские журналисты. В издании Polityka отметили, что его слова напоминали обыкновенный поток жалоб обиженной стороны. Также журналисты заметили, что говорить такие вещи о стране, с которой ты хотел бы наладить отношение – не самая дальновидная политика. Кроме того, Анджей Дуда, судя по всему, забыл о миллионах русских солдат, которые сражались в годы Второй Мировой войны против нацизма и за освобождение Европы, в том числе и Польши.
Польский лидер Дуда думает, что «поляки храбрее русских». Что-то я не слышал о подвигах этих «храбрецов» в Ираке или Афганистане. Поляки даже на войне выступают как прихвостни Запада. А Россию они ненавидят больше, чем любят свою Польшу. И страшно боятся – а это выгодно США.— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 17 июня 2019 г.
"Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Т.Залевский", – на своей странице в Twitter оценил статью издания Polityka сенатор Алексей Пушков. "По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 млн человек и переломившего ее ход под Сталинградом, – "очень неумная бестактность", – добавил он.
Я бы очень хотел, чтобы РФ были другом Польши, это наш великий сосед, гораздо больше нашей страны, у него гораздо больший потенциал...— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) 13 июня 2019 г.
...но поляки более храбрые и способные бороться и идти до конца - Дуда
В Сталинграде дом Павлова стоял в 4 раза дольше польской армии в 1939г.
"Это еще мягко сказано", – цитирует Пушкова "Царьград". Ранее он подчеркивал противоречия слов Дуды реальности, напоминая про то, что в 1919-1920 годах поляки сами захватили часть территории России и Киев. "Это что – польский город?", – поинтересовался сенатор.
"А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", – заключил он.
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