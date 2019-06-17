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Политика

Президент Польши попал в скандал из-за слов о русских

Анджей Дуда. Фото: www.globallookpress.com
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Польши Анджей Дуда допустил бестактную ремарку относительно русского народа. За эти слова его раскритиковали даже польские журналисты.
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Чтобы разобраться в чувствах Анджея Дуды к русским и России необходимо приложить значительные усилия. На встрече с Дональдом Трампом он признался, что Варшава хочет дружить с Москвой, тем более, что Россия намного больше Польши. Однако вместе с этим он заявил, что поляки способны сражаться до конца несмотря ни на что. И, добавил он, они намного более смелые, чем русские.

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За такое сумбурное и неуместное выступление президента раскритиковали даже польские журналисты. В издании Polityka отметили, что его слова напоминали обыкновенный поток жалоб обиженной стороны. Также журналисты заметили, что говорить такие вещи о стране, с которой ты хотел бы наладить отношение – не самая дальновидная политика. Кроме того, Анджей Дуда, судя по всему, забыл о миллионах русских солдат, которые сражались в годы Второй Мировой войны против нацизма и за освобождение Европы, в том числе и Польши.

"Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Т.Залевский", – на своей странице в Twitter оценил статью издания Polityka сенатор Алексей Пушков. "По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 млн человек и переломившего ее ход под Сталинградом, – "очень неумная бестактность", – добавил он.

"Это еще мягко сказано", – цитирует Пушкова "Царьград". Ранее он подчеркивал противоречия слов Дуды реальности, напоминая про то, что в 1919-1920 годах поляки сами захватили часть территории России и Киев. "Это что – польский город?", – поинтересовался сенатор.

"А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", – заключил он.

Автор: Геннадий Куприянов17 июня 2019, 14:03

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