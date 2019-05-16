Устроивший истерику Климкин подставил Украину
Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра на ежегодном заседании Совета Европы в Хельсинки. Виной всему – решение главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. Таким образом он, судя по всему, вознамерился продемонстрировать европейским политикам свое отношение к их желанию нормализовать диалог с Москвой.
Более того, Киев пригрозил: в случае если возвращение России в ПАСЕ все же состоится, подобные демарши продолжатся. "Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе", – цитирует издание "Европейская правда" постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Эксперты считают, что истерика, которую устроил глава МИД Украины, не окажет ожидаемого успеха на европейских политиков. "Демарш Украины вряд ли кого-то в Европе испугает. Говорить о реальной репутации этой страны, геополитическом значении и реальной роли в защите прав человека никто не берется. Европейцы воспринимают Украину как вчерашнее советское государство, которое не состоялось", – цитирует издание "Экономика сегодня" профессора РУДН, политолога Юрия Почту.
Поздравляем 26 % участников, ответивших правильно! В Совет Европы входит 47 стран, расположенных между Атлантикой и Уралом (это около 820 млн человек). Организация была создана в 1949 г. с целью защиты прав человека в Европе.— ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 14 мая 2019 г.
Совет Европы не нужно путать с #Евросоюз'ом! @CoE_ru pic.twitter.com/XnXNwZ1vxL
"Когда государство, постоянно выпрашивающее у Европы деньги, вдруг берется угрожать и шантажировать европейцев, это смотрится несерьезно", – добавил он. Более того, считает политолог, своим демаршем Павел Климкин только подставил Украину.
"Все понимают, что попытки Киева учить Европу демократии и политическим играм абсурдны. Скорее истерика Климкина будет воспринята как некий вызов и недружественный жест. Вероятнее всего, на подобное европейцы ответят дипломатическими методами", – уверен Юрий Почта.
Wonderful to see @PavloKlimkin in #Kyiv. I assured him that Canada is, and will continue to be, a steadfast friend of #Ukraine. We discussed how the @UkrReformConf this July in #Toronto will be a great opportunity to advance Ukraine’s economic and democratic reforms. pic.twitter.com/vcSQEYGn0H— Chrystia Freeland (@cafreeland) 8 мая 2019 г.
Напомним, в апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса. В 2015-м в организации дважды рассматривался вопрос о восстановлении полномочий российских представителей, однако санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях и приостановила выплату своего взноса в Совет Европы и четко дала понять: ей нужны весомые гарантии, что любая форма дискриминации не будет применяться к российским делегатам в будущем.
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