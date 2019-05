Устроивший истерику Климкин подставил Украину

Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра на ежегодном заседании Совета Европы в Хельсинки. Виной всему – решение главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. Таким образом он, судя по всему, вознамерился продемонстрировать европейским политикам свое отношение к их желанию нормализовать диалог с Москвой.

Более того, Киев пригрозил: в случае если возвращение России в ПАСЕ все же состоится, подобные демарши продолжатся. "Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе", – цитирует издание "Европейская правда" постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

Эксперты считают, что истерика, которую устроил глава МИД Украины, не окажет ожидаемого успеха на европейских политиков. "Демарш Украины вряд ли кого-то в Европе испугает. Говорить о реальной репутации этой страны, геополитическом значении и реальной роли в защите прав человека никто не берется. Европейцы воспринимают Украину как вчерашнее советское государство, которое не состоялось", – цитирует издание "Экономика сегодня" профессора РУДН, политолога Юрия Почту.

"Когда государство, постоянно выпрашивающее у Европы деньги, вдруг берется угрожать и шантажировать европейцев, это смотрится несерьезно", – добавил он. Более того, считает политолог, своим демаршем Павел Климкин только подставил Украину.

"Все понимают, что попытки Киева учить Европу демократии и политическим играм абсурдны. Скорее истерика Климкина будет воспринята как некий вызов и недружественный жест. Вероятнее всего, на подобное европейцы ответят дипломатическими методами", – уверен Юрий Почта.

Wonderful to see @PavloKlimkin in #Kyiv. I assured him that Canada is, and will continue to be, a steadfast friend of #Ukraine. We discussed how the @UkrReformConf this July in #Toronto will be a great opportunity to advance Ukraine’s economic and democratic reforms. pic.twitter.com/vcSQEYGn0H