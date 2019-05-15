В Заксобрании Санкт-Петербурга Беглов призвал участников митингов уважать друг друга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на пленарном заседании ЗакСа представил ежегодный отчет о деятельности правительства города за 2018 год. Кроме того, он ответил на вопросы горожан и прояснил ситуацию с первомайским шествием.



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