Объявлено о походе НАТО в Керченский пролив
На днях постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон
объявила, что Вашингтон намерен отправить в регион боевые корабли, чтобы
обеспечить прохождение украинских судов через Черное море. Эксперты не
исключили вероятность военного столкновения Североатлантического альянса и
России.
Однако спецпредставитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник уверен: заявления НАТО о походе в Керченский пролив не стоит воспринимать всерьез. "Они ничего этого делать не будут. На 21-й день они вошли, по доктрине Монтре это время пробудут, и благополучно покинут Черное море", – сказал он в эфире НТВ.
Заявления Запада призваны оказать поддержку президенту Украины Петру Порошенко, предположил политолог Антон Хащенко. Это может спровоцировать лидера Незалежной на очередную провокацию, предупреждает эксперт.
Сама группировка НАТО в Черном море на такой риск не пойдет, зато для Порошенко она нужна, как воздух: благодаря ей он получит шанс на победу на выборах или на объявление военного положения. "По доктрине они (корабли Альянса. - Прим.ред.) находятся здесь 21 день, а это как раз промежуток между первым и вторым туром выбором", – отметил Хащенко.
Как пояснила постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, Вашингтон намерен повысить разведывательные возможности в Черном море, в том числе воздушную составляющую. "Также предусматривается отправка большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – сказала она.
В ноябре прошлого года украинские суда попытались пройти через Керченский пролив без согласования с российскими пограничниками. В итоге три корабля были задержаны и доставлены в порт Керчь.
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