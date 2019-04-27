"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
Для Александра Лукашенко форум "Один пояс, один путь" завершался достаточно быстро. Важное международное мероприятие стартовало 26 апреля, но уже на следующий день президент Белоруссии его покинул.
Сообщают, что Лукашенко спешно сел на самолет и вылетел из страны. По некоторым данным, такое поведение может быть связано с разногласиями между лидером Белоруссии и президентом России Владимиром Путиным.
Такую точку зрения распространил в своем Telegram-канале известный журналист Сергей Доренко. "Судя по всему, самолёт Лукашенко досрочно вылетел в Минск, Лукашенко пропустил все субботние мероприятия", – написал он, приложив ссылку на карту отслеживания самолета белорусского лидера.
"В этом поступке – жест обиды на Путина. Путин уклонился от встречи", – отметил он.
Примечательно, что эту версию активно растиражировали украинские СМИ. Издания Незалежной часто публикуют информацию о возможных разногласиях между Лукашенко и Путиным.
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