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Политика

"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко срочно вылетел из Китая, где проходит большой международный форум "Один пояс, один путь". Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
прочитано 2651 раз

Для Александра Лукашенко форум "Один пояс, один путь" завершался достаточно быстро. Важное международное мероприятие стартовало 26 апреля, но уже на следующий день президент Белоруссии его покинул.

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Сообщают, что Лукашенко спешно сел на самолет и вылетел из страны. По некоторым данным, такое поведение может быть связано с разногласиями между лидером Белоруссии и президентом России Владимиром Путиным.

Такую точку зрения распространил в своем Telegram-канале известный журналист Сергей Доренко. "Судя по всему, самолёт Лукашенко досрочно вылетел в Минск, Лукашенко пропустил все субботние мероприятия", – написал он, приложив ссылку на карту отслеживания самолета белорусского лидера.

"В этом поступке – жест обиды на Путина. Путин уклонился от встречи", – отметил он.

Примечательно, что эту версию активно растиражировали украинские СМИ. Издания Незалежной часто публикуют информацию о возможных разногласиях между Лукашенко и Путиным.

Автор: Евгений Мышко27 апреля 2019, 10:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
КОЛЯН в авто авариЮ ПОПАЛ, С золотым ПИСТОЛЕТОМ НА КАРМАНЕ, ОТЕЦ СРОЧНО ЗАМАЗЫВАТь все вылетел
Гость
Ответить
Написали,как в лужу перднули.
1

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