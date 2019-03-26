Это позор: стало известно о жутком провале Зеленского

Комик Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию. Национальное антикоррупционное агентство (НАПК) обнаружило у рвущегося к власти шоумена нарушения в финансовых отчетах. Это может нанести серьезный удар по политическим амбициям юмориста.



Как отметили в Нацагентстве, финансовые отчеты, подаваемые кандидатами в президенты, в том числе Зеленским, проверялись на полноту заполнения, наличие необходимых сведений, полученных из банков. Особое внимание обращали на наличие долгов по налогам.



Последний пункт оказался самым распространенным нарушением у кандидатов. Кроме того, не все претенденты на высший государственный пост удосужились полностью указать необходимые сведения.

Недочеты нашли и у лидера предвыборной гонки – актера Владимира Зеленского. В отчете юмориста НАПК обнаружили непогашенный налоговый долг на сумму почти четыре миллиона гривен (порядка девяти миллионов рублей). Это является основанием для составления протокола об административном правонарушении.

Более того, в национальном антикоррупционном бюро выявили, что взносы в избирательный фонд Зеленского осуществляло лицо, не имевшее права этого делать. Это уже является основанием для возбуждения уголовного дела.

Зеленский: "Нужно создать русскоязычный телеканал для вещания на Крым и Донбасс. Мы не собираемся отбирать русский язык".



"А вешать будем потом". Помним, помним...

Отняв жизни у тысяч донбассцев, они оставят им язык.Лицемер хуже врага.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 23 марта 2019 г.

Несмотря на компрометирующие сведения, рейтинг юмориста с каждым днем покоряет новые вершины. По последним данным, на выборах президента Украины – 2019 за него готовы проголосовать около 30% избирателей.

Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают с Зеленским надежды на долгожданные перемены к лучшему.