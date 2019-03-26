Это позор: стало известно о жутком провале Зеленского
Как отметили в Нацагентстве, финансовые отчеты, подаваемые
кандидатами в президенты, в том числе Зеленским, проверялись на полноту
заполнения, наличие необходимых сведений, полученных из банков. Особое внимание
обращали на наличие долгов по налогам.
Последний пункт оказался самым распространенным нарушением у кандидатов. Кроме того, не все претенденты на высший государственный пост удосужились полностью указать необходимые сведения.
Недочеты нашли и у лидера предвыборной гонки – актера Владимира Зеленского. В отчете юмориста НАПК обнаружили непогашенный налоговый долг на сумму почти четыре миллиона гривен (порядка девяти миллионов рублей). Это является основанием для составления протокола об административном правонарушении.
Более того, в национальном антикоррупционном бюро выявили, что взносы в избирательный фонд Зеленского осуществляло лицо, не имевшее права этого делать. Это уже является основанием для возбуждения уголовного дела.
Зеленский: "Нужно создать русскоязычный телеканал для вещания на Крым и Донбасс. Мы не собираемся отбирать русский язык".— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 23 марта 2019 г.
"А вешать будем потом". Помним, помним...
Отняв жизни у тысяч донбассцев, они оставят им язык.Лицемер хуже врага..
Несмотря на компрометирующие сведения, рейтинг юмориста с каждым днем покоряет новые вершины. По последним данным, на выборах президента Украины – 2019 за него готовы проголосовать около 30% избирателей.
Эксперты отмечают, что значительную часть электората юмориста составляет молодежь, которая устала от прежних лидеров. Люди связывают с Зеленским надежды на долгожданные перемены к лучшему.
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