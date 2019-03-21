Алкоголик Порошенко обзавелся ядерной бомбой

Украина располагает ядерным оружием. Такое сенсационное заявление сделал журналист Виктор Савинов.

Этот факт, по мнению украинского репортера, удерживает Россию от полномасштабного наступления. "Само ядерное оружие у Украины как таковое есть. Украина может создавать снаряды и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал Савинов.

Он утверждает, что об этом знают в России, и один из ключевых вопросов наших военных – может ли Петр Порошенко применить в какой-либо форме ядерное оружие в случае глобального конфликта. "Это один из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в Восточной Европе", – цитирует журналиста издание "ПолитНавигатор".

Если верить Савинову, то получается, что не совсем адекватный, любящий выпить человек имеет в руках самое мощное и разрушительное оружие. Но, скорее всего, это не так: ни один военный эксперт не утверждал, что после распада СССР на территории Украины остались ядерное оружие и технологии его производства. Да и Порошенко вряд ли удержался бы от того, чтобы не похвастаться ядерной бомбой и погрозить России.



Напомним, что все базирующиеся в Белоруссии, Казахстане и на Украине ядерные боеголовки были переданы России в середине 90-х годов. Руководители ставших независимыми государств отказались от создания и размещения на своих территориях ядерного оружия или его компонентов.





Это решение было принято в том числе и потому, что в западных странах опасались, будто ни одна из постсоветских республик не сможет обеспечить надлежащее хранение и безопасность ядерных зарядов, кроме России. В 1994 году Украина официально отказалась от ядерного оружия, присоединилась к Договору о нераспространении. Позиция Киева закреплена в Будапештском меморандуме.