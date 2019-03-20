Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры

Не имея возможности вернуть Крым Петр Порошенко решил отомстить России за Крымский мост. Президент ввел санкции в отношении нескольких сотен российских граждан, так или иначе причастных к строительству грандиозной переправы через Керченский пролив.

В новом санкционном списке – физические и юридические лица, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Так говорится в указе, подписанном президентом Петром Порошенко.

На Украине считают, что 294 компании и 848 граждан участвовали в строительстве Крымского моста, а также организовывали выборы в непризнанных республиках на юго-востоке и были причастны к нападению на украинские катера в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, что под горячую руку Порошенко попали не только россияне, но и граждане Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии. Им досталось за работу в качестве наблюдателей на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Голосование Киев посчитал нелегитимным несмотря на то, что выборы в республиках предусмотрены минскими соглашениями. Под санкции, среди прочих, попал итальянский журналист Джульетто Кьеза, не раз заявлявший о своей пророссийской позиции.

Среди известных россиян в списке указаны глава "Роснефти" Игорь Сечин, экс-совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, руководитель ДНР Денис Пушилин, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин.





В качестве ограничительных мер для попавших в новый санкционный список предусматриваются блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию страны.

По сути, ничего необычного в очередном пакете антироссийских санкций нет. Очевидно, что Москва зеркально ответит на эти ограничительные меры, которые не несут смысловой нагрузки. Ведь вряд ли итальянский журналист Кьеза или замглавы российского правительства Козак имеют какие-то счета на Украине или собираются посетить эту страну с туристическим визитом.

Понятно, что Порошенко пытается угнаться за американскими и европейскими политиками, которые объявляют о новых санкциях против России чуть ли не каждую неделю. Вот и Петр Алексеевич, не зная, какую еще пакость придумать бывшему братскому народу, стремится угодить своим кураторам. Еще бы – скоро выборы, ему никак нельзя ударить в грязь лицом и позволить украинцам считать его слабым президентом.





Между тем никакие санкции не помешали России построить тот самый Крымский мост, который теперь не дает покоя теряющему власть Порошенко. А также возвести в Крыму десятки социальных объектов, решить проблемы с электричеством, обустроить курорты, санатории, лагерь "Артек", которые принимают сотни тысяч туристов ежемесячно.

Порошенко же, повторяющий мантру об украинском Крыме, продолжает гадить гражданам республики, которых он считает украинцами. Киев полностью перекрыл подачу воды на полуостров, прекратил поставки электроэнергии, закрыл железнодорожное сообщение, свернул торговлю.

Украинские власти бесятся из-за Крымского моста: то сообщат о подрыве его опор дельфинами-диверсантами, то отправят ржавые суда штурмовать Керченский пролив. А ведь, когда мост строился, в Киеве всерьез говорили, что запустить этот объект не получится из-за геологических проблем. Вот уже почти год автомобильная часть переправы успешно справляется с потоком машин, а в конце этого года по Крымскому мосту пойдут поезда.