Дерзкий министр влепил Порошенко смачную пощечину
Аваков упрекнул президента в желании получить контроль над Министерством внутренних дел. С этим глава МВД согласиться не может, поскольку, признался он, у него есть свои интересы и взгляды, отличные от видения Порошенко.
Фактически Аваков отказался от подчинения Порошенко и назвал МВД особым органом, завязанным на парламент. "Министр внутренних дел должен быть взвешивающей фигурой, обеспечивающей совсем другие функции", - сказал руководитель ведомства в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Порошенко Аваков упрекнул в "слишком традиционном" взгляде на политику. О неприязненных отношениях с главой государства министр говорить не стал, отметив, что несмотря на личную неприязнь он старается выстраивать отношения с президентом "ровно".
Впрочем, признался глава МВД, конфликтов с Порошенко он не боится. "Я, когда надо, говорю в лоб, я не стесняюсь", – заключил министр.
Ранее Аваков во всеуслышание объявил о махинациях предвыборного штаба Порошенко. Глава МВД обвинил президента в создании так называемых сеток – групп сторонников главы государства в регионах, которые должны заниматься подкупом избирателей на местах.
Более того, Аваков обвинил Порошенко в коррупции: президент взял на ведение предвыборной кампании 55 миллионов долларов из бюджета. По мнению политологов, глава МВД может помешать победе лидера Незалежной на выборах президента Украины – 2019. Все зависит от того, будут ли подчиненные Авакова обращать внимание на фальсификации сторонников Порошенко.
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