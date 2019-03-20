Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Все достаточно просто: украинцы платят налоги, деньги
попадают в бюджет, а дальше начинается самое интересное. Соратники Порошенко
крадут средства, делятся частью с правоохранителями, а потом легализуют деньги,
загоняя их в избирательный фонд главы государства, рассказала Лукаш.
По ее мнению, таким образом Порошенко грабит и унижает своих избирателей. В комментарии YouTube-каналу "Капитал" бывший министр юстиции заявила, что украденные деньги через избирательный фонд передаются неким гражданам. "Утверждают, что эти деньги им за питание, проживание и все остальное", – отметила Лукаш.
Получается порочный круг, сокрушается экс-чиновник. "Украсть у избирателя и через свой избирательный фонд этому избирателю заплатить, только в сто раз меньше, унизив и ограбив его и нарушив действующее законодательство", – пояснила она.
Такой схемой Порошенко ставит своих оппонентов в неконкурентное положение, уверена Лукаш. По ее словам, не каждый может позволить себе такие затраты в ходе предвыборной кампании.
Порошенко готовится к встрече с избирателями: pic.twitter.com/z1J6zY4zhd— Ватобот Прохоров™ (@vatobotfreesalo) 19 марта 2019 г.
Ранее журналисты выяснили, что окружение Порошенко контрабандой завозило детали для армейской техники из России и продавало в вооруженные силы. Силовики за крупные взятки закрыли глаза на махинации людей президента.
Эксперты отмечают, что скандалы с коррупцией в армейской среде сильно нервируют президента. Политологи припоминают взрывы на военных складах, которые, уверены многие, были организованы для сокрытия масштабных хищений окружением Порошенко.
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