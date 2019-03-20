Нервный Порошенко набросился с дикими обвинениями на Путина

Президент Украины Петр Порошенко удивил очередным нелепым откровением. В срыве сроков строительства киевского метро он увидел "руку Кремля". Якобы Москва стоит за ложными сообщениями о минировании подземки.



Медленные темпы строительства Киевского метрополитена – не результат разгильдяйства и коррупции городских властей и подрядчиков, а плоды "подрывной деятельности" Кремля. С таким бредовым заявлением Петр Порошенко выступил на презентации участка Сырецко-Печерской линии до жилого массива Виноградарь на северо-западе украинской столицы.



По мнению лидера Незалежной, темпы строительства подземки снизились из-за сообщений о минировании метрополитена, которые поступали в разгар беспорядков в начале 2014 года. Порошенко уверен, что за анонимными звонками стоял Кремль, пытавшийся парализовать транспорт в Киеве. Однако город "справился с агрессией", отметил президент.

За последние пять лет в столице Украины не появилось ни одной станции метро. Последняя – "Теремки" – была открыта 6 ноября 2013 года, прямо перед Майданом, отмечает RT.

Чем ближе выборы, тем более агрессивные выпады в адрес Кремля делает Порошенко. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности он пригрозил мощными ракетами, способными поразить цели в России.

Причины жесткой риторики Порошенко понятны – на Украине приближаются выборы, а рейтинг главы государства оставляет желать лучшего. По данным социологов, его поддерживают 15-17% тех, кто собирается идти на избирательные участки. Таких показателей недостаточно даже для выхода во второй тур.