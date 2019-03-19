Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени

Инициатива о переводе времени не рассматривалась Координационным советом думской фракции "Единая Россия" и не будет ею поддержана. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "ЕР" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.



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