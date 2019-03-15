Кровавый теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерча организовали нацисты, связанные с поддерживаемыми Петром Порошенко украинскими радикалами. Один из террористов, расстрелявших прихожан, бывал на Украине.

Австралийский неонацист Брентон Таррант бывал на Украине. Об этом свидетельствует опубликованный им в соцсетях манифест. Титульный лист 37-страничного документа содержит символ черного солнца, широко используемый экстремистами во всем мире, в том числе Азовским движением на Украине.

Эту деталь подметил журналист интернет-издания Bellingcat Алексей Кузьменко. "Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире, я знаю, потому что я был там”, – говорится в манифесте террориста.

Среди личных вещей нациста, найденных полицией, есть эмблема полка МВД Украины “Азов”. По сути, это подразделение представляет собой армию ультраправых боевиков, организованных и вооруженных за счет украинского государства. Полк воевал в Донбассе, на счету его бойцов десятки жизней мирных граждан юго-востока Украины. Одним из покровителей "Азова" был министр внутренних дел Арсен Аваков.





Сегодня одну из самых спокойных стран мира, где не бывает терактов и чрезвычайных ситуаций, потрясло жуткое преступление: ультраправый австралиец Таррант и его соратники застрелили в двух мечетях 49 человек. 15 марта стало самым мрачным днем в истории страны, так прокомментировала бойню премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Почему полиция не смогла предотвратить это преступление не понятно, ведь о готовящемся теракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях свой манифест. Этот почерк уже знаком специалистам: точно так же действовал норвежец Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек.





В Новой Зеландии террористы выбрали для своих атак две мечети, в которых проходила традиционная пятничная молитва. В общей сложности на момент терактов в зданиях находились 500 человек. Стрелки заблокировали входные двери и открыли огонь по толпе. Прямую трансляцию атаки они вели в интернете.

Террористы действовали по сценарию Брейвика: они оставили в городе автомобили со взрывчаткой, но полиции удалось обезвредить самодельные бомбы. Всего во время атак на мечети погибли 49 человек, около 50 получили ранения.