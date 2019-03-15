Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
Австралийский неонацист Брентон Таррант бывал на Украине. Об этом свидетельствует опубликованный им в соцсетях манифест. Титульный лист 37-страничного документа содержит символ черного солнца, широко используемый экстремистами во всем мире, в том числе Азовским движением на Украине.
Эту деталь подметил журналист интернет-издания Bellingcat Алексей Кузьменко. "Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире, я знаю, потому что я был там”, – говорится в манифесте террориста.
Среди личных вещей нациста, найденных полицией, есть эмблема полка МВД Украины “Азов”. По сути, это подразделение представляет собой армию ультраправых боевиков, организованных и вооруженных за счет украинского государства. Полк воевал в Донбассе, на счету его бойцов десятки жизней мирных граждан юго-востока Украины. Одним из покровителей "Азова" был министр внутренних дел Арсен Аваков.
Сегодня одну из самых спокойных стран мира, где не бывает терактов и чрезвычайных ситуаций, потрясло жуткое преступление: ультраправый австралиец Таррант и его соратники застрелили в двух мечетях 49 человек. 15 марта стало самым мрачным днем в истории страны, так прокомментировала бойню премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Почему полиция не смогла предотвратить это преступление не понятно, ведь о готовящемся теракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях свой манифест. Этот почерк уже знаком специалистам: точно так же действовал норвежец Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек.
В Новой Зеландии террористы выбрали для своих атак две мечети, в которых проходила традиционная пятничная молитва. В общей сложности на момент терактов в зданиях находились 500 человек. Стрелки заблокировали входные двери и открыли огонь по толпе. Прямую трансляцию атаки они вели в интернете.
Террористы действовали по сценарию Брейвика: они оставили в городе автомобили со взрывчаткой, но полиции удалось обезвредить самодельные бомбы. Всего во время атак на мечети погибли 49 человек, около 50 получили ранения.
Певица просто обалдела
Наследница модельера рассказала, как приходит в форму
Знаменитость предстала в интересном наряде
Певицу застали в непривычном месте