Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
"Один из самых мрачных дней" – так прокомментировала бойню в двух мечетях Крайстчерча премьер-министр страны Джасинда Ардерн. О готовящемся теракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях 37-страничный манифест. В нем содержался призыв убить Ангелу Меркель и Эрджепа Тайипа Эрдогана.
Террористы выбрали для своих атак две мечети, в которых находились в общей сложности 500 человек. Сразу же после традиционной пятничной молитвы нацисты заблокировали входные двери и открыли огонь. Прямую трансляцию атаки они вели в интернете.
Вдохновитель нападения на мечети – 28-летний житель Австралии, ультраправый нацист Брентон Таррант. Сколько человек действовали вместе с ним, пока неизвестно, также нет информации о его задержании.
Саперы подорвали контролируемым взрывом два рюкзака, оставленных неизвестными на железнодорожном вокзале в Окленде, Новая Зеландия pic.twitter.com/oCs75wUPxu— Чё за? (@che_za_official) 15 марта 2019 г.
В автомобиле, оставленном террористами рядом с одной из мечетей, полиция нашла несколько бомб и обезвредила на месте. Известно о задержании четырех подозреваемых в преступлении, один из них похож на Андерса Брейвика – норвежского неонациста, убившего в 2011 году 77 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи терактом в Новой Зеландии и заявил, что нападение потрясает жестокостью и цинизмом.
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