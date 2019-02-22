Обезумевший Порошенко готовит бойню в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко "совсем потерял разум", заявил лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он не исключил силовые действия Киева против Москвы в случае, если лидер Незалежной потерпит поражение на выборах.



На днях Порошенко выступил на полях Генассамблеи ООН, где разразился 40-минутной речью. В очередной раз лидер Незалежной принялся распекать Россию, обвиняя ее в агрессии и захвате Крыма.



По мнению Медведчука, такими заявлениями Порошенко хочет угодить прежде всего вашингтонским хозяевам. Относиться к словам украинского лидера вряд ли стоит серьезно, хотя бы потому, что он "совсем потерял разум".

В программе "Большая игра" на первом канале лидеру движения "Украинский выбор" задали вопрос: есть ли вероятность силовых действий Порошенко против России, если он проиграет выборы и попытается отменить результаты голосования.

Медведчук отметил, что такое развитие событий возможно. "Теоретически исключать нельзя", – сказал политик.

Ранее появились сообщения, что Порошенко готовит убийство лидера "Украинского выбора". Исполнителем убийства Медведчука, а возможно, и еще нескольких ключевых политических фигур, выступает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На данный момент зарегистрировано более 40 кандидатов.

Эксперты полагают, что реальными шансами на победу обладают лишь трое – действующий глава государства Петр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.