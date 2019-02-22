Обезумевший Порошенко готовит бойню в Донбассе
На днях Порошенко выступил на полях Генассамблеи ООН, где
разразился 40-минутной речью. В очередной раз лидер Незалежной принялся
распекать Россию, обвиняя ее в агрессии и захвате Крыма.
По мнению Медведчука, такими заявлениями Порошенко хочет угодить прежде всего вашингтонским хозяевам. Относиться к словам украинского лидера вряд ли стоит серьезно, хотя бы потому, что он "совсем потерял разум".
В программе "Большая игра" на первом канале лидеру движения "Украинский выбор" задали вопрос: есть ли вероятность силовых действий Порошенко против России, если он проиграет выборы и попытается отменить результаты голосования.
Медведчук отметил, что такое развитие событий возможно. "Теоретически исключать нельзя", – сказал политик.
Ранее появились сообщения, что Порошенко готовит убийство лидера "Украинского выбора". Исполнителем убийства Медведчука, а возможно, и еще нескольких ключевых политических фигур, выступает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На данный момент зарегистрировано более 40 кандидатов.
Эксперты полагают, что реальными шансами на победу обладают лишь трое – действующий глава государства Петр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.
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