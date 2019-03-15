Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
Расстрел в мечетях новозеландского города Крайстчерч потряс PewDiePie. Блогер, у которого почти 90 миллионов подписчиков, признался, что тяжело переживает эту трагедию. А призыв убийцы подписываться на PewDiePie – "отвратителен".
"Только услышал об ужасных событиях в новозеландском городе Крайстчерч. Считаю совершенно отвратительным, что этот человек назвал мое имя. Все мои мысли и переживания сейчас с жертвами, родственниками и всеми, кого затронула эта трагедия", – написал блогер в Twitter.
Уроженец Австралии Брентон Таррант, который устроил расстрел в мечети в Новой Зеландии, вел онлайн-трансляцию своей атаки в соцсетях. В какой-то момент он обратился к зрителям с фразой: "Помните, парни — подписывайтесь на PewDiePie".
Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 15 марта 2019 г.
I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.
My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.
По последним данным, в результате атаки террористов в городе Крайстчерч погибли 40 человек, около 50 госпитализированы. По подозрению в причастности к расстрелу мечетей арестованы 4 человека, передает РИА Новости.
15 марта, около 13:45 по местному времени (в Москве это раннее утро), вооруженные люди вошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокировали входные двери и устроили расстрел в мечетях, где в то время находились от 200 до 300 человек.
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