Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Расстрел в мечетях новозеландского города Крайстчерч потряс PewDiePie. Блогер, у которого почти 90 миллионов подписчиков, признался, что тяжело переживает эту трагедию. А призыв убийцы подписываться на PewDiePie – "отвратителен".

"Только услышал об ужасных событиях в новозеландском городе Крайстчерч. Считаю совершенно отвратительным, что этот человек назвал мое имя. Все мои мысли и переживания сейчас с жертвами, родственниками и всеми, кого затронула эта трагедия", – написал блогер в Twitter.

Уроженец Австралии Брентон Таррант, который устроил расстрел в мечети в Новой Зеландии, вел онлайн-трансляцию своей атаки в соцсетях. В какой-то момент он обратился к зрителям с фразой: "Помните, парни — подписывайтесь на PewDiePie".

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.