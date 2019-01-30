Володин пригласил итальянцев на форум "Развитие парламентаризма"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 30 января, встретился с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати. Парламентарии обсудили развитие отношений двух стран, укрепление торгово-экономического сотрудничества. Председатель нижней палаты пригласил свою коллегу посетить международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в июне 2019 года в России.



В беседе с главой Сената Италии Вячеслав Володин выступил за дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе между парламентами. По его словам, сближение законодательных органов в целом окажет положительное влияние на связи Москвы и Рима.

Спикер Госдумы отметил, что основу современных отношений двух стран заложили президент России Владимир Путин и бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони. "Необходимо отдать должное господину Берлускони, который многое сделал для развития отношений между нашими странами", - сказал председатель нижней палаты.

Володин указал на растущий интерес россиян и итальянцев друг к другу. Доказательством этому служит увеличение числа обучающихся в России итальянских студентов – с 2012 года их количество выросло более чем в два раза, подчеркнул спикер. "Начиная с 2015 года действует соглашение, которое обеспечивает признание образовательных документов, полученных как на территории Италии, так и России", – напомнил спикер.





Вместе с тем Володин посетовал, что из-за антироссийских санкций торговый оборот между двумя странами сократился в 2,5 раза. В этой связи председатель нижней палаты обратился к своей коллеге с призывом активизировать экономическое, а также культурное и гуманитарное сотрудничество.

Важную роль в этом могут сыграть итальянские законодатели, подчеркнул спикер, отметив, что в Госдуме ожидают визит главы нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.





В свою очередь Мария Элизабетта Альберти Казаллати указала на прочную основу отношений двух стран. Она подчеркнула, что Россия является ключевым поставщиком сырья для Италии, а ее страна импортирует в нашу фармацевтику, товары широкого потребления и другую продукцию.

"Надеемся, что все заинтересованные стороны сделают все, чтобы преодолеть застой в отношениях с Россией", – подчеркнула парламентарий.

Укрепить межпарламентские связи законодатели двух стран смогут на международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в России в июне 2019 года. Вячеслав Володин пригласил итальянских коллег посетить мероприятие и отметил, что ждет их отклика.





Последний форум "Развитие парламентаризма" прошел в Москве летом прошлого года. На площадке собрались 500 законодателей из 96 стран мира.



Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.