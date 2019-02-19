"Единая Россия" обучит 150 политических лидеров

С 25 февраля первые 50 слушателей приступят к учебе в Высшей партийной школе "ЕР" в рамках модуля "Политический лидер". Еще 100 человек начнут занятия в марте и апреле. Они были выбраны экспертной группой "Единой России" из 6,6 тысячи кандидатов, конкурс составил 44 человека на место.



На учебу в модуль "Политический лидер" попали самые разные люди. Это и госслужающие, и предприниматели, а также юристы, руководители предприятий, депутаты различных уровней, врачи, сотрудники региональных отделений "Единой России".

Им предстоит пройти обучающие занятия, тренинги по политическому позиционированию, современным коммуникациям, конфликтологии, планированию избирательной программы. Слушателями будут заниматься федеральные политики, опытные политтехнологи, профессиональные педагоги.

По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, подобные кадровые проекты для "ЕР" – отличная возможность отобрать ярких и перспективных людей, помочь им получить новые знания и навыки, вовлечь в партийную работу.

"Те, кто уже в ближайшее время начнет обучение в рамках "Политического лидера", это участники, имеющие опыт политической, общественной деятельности, участия в избирательных кампаниях и серьезный потенциал для дальнейшего развития в политике", – сказала парламентарий.

По ее словам, слушателям "Политического лидера" будут предлагать участие в других образовательных модулях и проекте "ПолитСтартап".





Научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина уверена, что конкурс политических лидеров отличается от других образовательных практик ориентацией на выборные процессы и публичную политику.

"Политический лидер" – первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной школы "Единой России". Целевая аудитория – политики со стажем, с опытом общественной работы. Проект открыт для членов "ЕР" и сторонников партии, а также всех активных граждан до 50 лет.

Всего поступило более 8,5 тысячи заявок на участие в проекте, было отобрано 6,6 тысячи, конкурс составил 44 человека на место. Кандидаты прошли несколько этапов отбора – заполнение анкеты, представление нескольких видеорезюме, прохождение психологических тестов. По итогам обучения слушатели войдут в кадровый резерв партии.

Всего в Высшей партийной школе "Единой России" будет четыре модуля обучения: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и четвертый, предназначенный для повышения квалификации работников партийного аппарата.