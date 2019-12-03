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Политика

Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
За попытками Александра Лукашенко продолжить получать помощь из России, однако ни на шаг не продвинуться в процессе интеграции Белоруссии в рамках строительства Союзного государства, наблюдают по обе стороны границы. Тем временем все чаще эксперты задумываются, как белорусский лидер вообще довел ситуацию до такого развития.
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Поскольку первые шаги в административном деле Александр Лукашенко начал делать в колхозах и совхозах Шкловского района Могилевской области, то и страну, которую он на протяжении 25 лет выстраивал под себя, многие сравнивают именно с этими аграрными предприятиями. Примечательно, что делают так как сторонники президента Белоруссии, так и его непримиримые оппоненты.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Фанаты Батьки упирают на то, что ему удалось избавить белорусов от тех потрясений, которые прокатились по остальным бывшим республикам СССР. Он избежал катастрафического падения уровня жизни в стране, "шоковой терапии" реформами, к которым народ был откровенно не готов, и других негативных проявлений внезапно свалившейся на осколки Советского Союза свободного рынка. Вот и жизнь в Белоруссии, если верить словам сторонников этой версии, похожа на быт колхозников, как его изображали в старых идеалистических фильмах по свершения социализма.

Противники Александра Лукашенко тоже награждают Белоруссию подобным сравнением, правда слово "колхоз" произносят с явным презрением. По их словам, вместо того, чтобы пусть непопулярными, но действенными способами решать проблемы, политик попросту отодвигал их все дальше и дальше. За относительную стабильность белорусы, жалуется оппозиция, расплатились перспективами на будущее. Экономика страны оказалась не развита и не готова к столкновению с реальностью.

Примечательно, что и те, и другие уверены, что Александр Лукашенко не смог бы обеспечить для своих граждан даже такой уровень жизни, если бы не финансовая помощь со стороны России. И позиция президента Белоруссии по отношению к источнику материальных благ превратила его страну в придаток к более сильному соседу. Подобную позицию можно было бы даже назвать оправданной с точки зрения простых белорусов, если бы все очевиднее не становилась бесполезность подобного придатка.

Минск откровенно саботирует работу по интеграции с Москвой в рамках строительства Союзного государства. А в качестве самостоятельного игрока на международной арене Белоруссия только и смогла, что продемонстрировать всем свою полную несостоятельность.

При этом многие из тех, кто обвиняют Александра Лукашенко в желании продать Белоруссию России, сами хотят поступить точно также, но "ключи от страны" вручить не Москве, а Западу. Для них настоящей трагедией является тот факт, что покупать их даже в качестве антироссийского тарана страны Европы и США, кажется, не собираются.

Автор: 3 декабря 2019, 21:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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