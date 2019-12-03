Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток

За попытками Александра Лукашенко продолжить получать помощь из России, однако ни на шаг не продвинуться в процессе интеграции Белоруссии в рамках строительства Союзного государства, наблюдают по обе стороны границы. Тем временем все чаще эксперты задумываются, как белорусский лидер вообще довел ситуацию до такого развития.

Поскольку первые шаги в административном деле Александр Лукашенко начал делать в колхозах и совхозах Шкловского района Могилевской области, то и страну, которую он на протяжении 25 лет выстраивал под себя, многие сравнивают именно с этими аграрными предприятиями. Примечательно, что делают так как сторонники президента Белоруссии, так и его непримиримые оппоненты.

Фанаты Батьки упирают на то, что ему удалось избавить белорусов от тех потрясений, которые прокатились по остальным бывшим республикам СССР. Он избежал катастрафического падения уровня жизни в стране, "шоковой терапии" реформами, к которым народ был откровенно не готов, и других негативных проявлений внезапно свалившейся на осколки Советского Союза свободного рынка. Вот и жизнь в Белоруссии, если верить словам сторонников этой версии, похожа на быт колхозников, как его изображали в старых идеалистических фильмах по свершения социализма.

"Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки".



Лукашенко можно вытащить из колхоза, но вот колхоз из Лукашенко уже никогда.. — Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 29, 2018

Противники Александра Лукашенко тоже награждают Белоруссию подобным сравнением, правда слово "колхоз" произносят с явным презрением. По их словам, вместо того, чтобы пусть непопулярными, но действенными способами решать проблемы, политик попросту отодвигал их все дальше и дальше. За относительную стабильность белорусы, жалуется оппозиция, расплатились перспективами на будущее. Экономика страны оказалась не развита и не готова к столкновению с реальностью.

Примечательно, что и те, и другие уверены, что Александр Лукашенко не смог бы обеспечить для своих граждан даже такой уровень жизни, если бы не финансовая помощь со стороны России. И позиция президента Белоруссии по отношению к источнику материальных благ превратила его страну в придаток к более сильному соседу. Подобную позицию можно было бы даже назвать оправданной с точки зрения простых белорусов, если бы все очевиднее не становилась бесполезность подобного придатка.

Беларусь - это колхоз, белорусы - это колхозники, Лукашенко - это председатель колхоза с личным КГБ.



Все гармонично, шедеврально и кроваво поэтично! — AVRELY (@Rouslan5) November 23, 2019

Минск откровенно саботирует работу по интеграции с Москвой в рамках строительства Союзного государства. А в качестве самостоятельного игрока на международной арене Белоруссия только и смогла, что продемонстрировать всем свою полную несостоятельность.

При этом многие из тех, кто обвиняют Александра Лукашенко в желании продать Белоруссию России, сами хотят поступить точно также, но "ключи от страны" вручить не Москве, а Западу. Для них настоящей трагедией является тот факт, что покупать их даже в качестве антироссийского тарана страны Европы и США, кажется, не собираются.