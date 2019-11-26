"Лукашенко. Уголовные материалы": весь компромат на Батьку собрали в один фильм

Ответ на вопрос: "Кто снял фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", лежит на поверхности. Лента была опубликована на ютуб-канале NEXTA. Нам же ее можно посмотреть и сейчас. Ведет ее молодой белорусский блогер и журналист Степан Путило. Парню всего 21 год, а он уже может похвастаться званием одного из самых популярных блогеров в Белоруссии.
О политических взглядах автора свидетельствует сама его работа. Он находится в однозначной оппозиции к Александру Лукашенко, недолюбливает Советский Союз и выступает за европейский путь развития страны, который, судя по всему, видит в противостоянии с Россией. Впрочем, в центре внимания Степана Путило находится именно Белоруссия, а не ее соседи, даже несмотря на то, что сам он находится в Польше.
Пишут что фильм NEXTA про Лукашенко в среду признали экстремистским. Ловкий ход.— Anton Motolko (@Motolko) November 8, 2019
На вопрос: "О чем фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", ответил сам автор. Он обещал зрителям "60 минут правды", о которой многие, по его словам, не знали. Блогер отметил, что лента предназначена для разных возрастных категорий. Молодежи она расскажет о тех сторонах жизни Батьки, память о которых власти пытаются вымарать, а пожилым людям подарит надежду.
С первых минут фильма Степан Путило задает высокий темп повествования, критикуя не только политические решения Александра Лукашенко, но и переходя на личные оскорбления. В частности, блогер озвучивает версию, что будущий белорусский лидер родился в результате внебрачной связи его матери или с неким кузнецом из соседней деревни, или с ее коллегой, женатым одноглазым бухгалтером.
Припомнил он даже обвинения политика в том, что в юные годы тот мучил кошек и воровал в соседских садах, за что попал на учет в детскую комнату милиции. Впрочем, за такую нескрываемую личную позицию автора фильма "Лукашенко. Уголовные материалы" раскритиковали многие опытные оппозиционеры.
По их мнению, вместо сухого перечисления преступлений Александра Лукашенко, его ошибочных решений и попыток удержаться у власти, скатывающих страну все глубже и глубже в пропасть, зрители увидели проявления личной обиды на политика. При этом серьезные претензии в ленте все же озвучиваются, однако от первого впечатления пользователей Сети отделаться оказалось не так просто.
Сейчас в Минске.— Krychek (@Krychek5) November 8, 2019
Люди вышли на акцию протеста по призыву блогера NEXTA.
От 300 до 500 человек. pic.twitter.com/YvPw3suLXx
Впрочем, как показала общественная реакция на фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", молодому поколению оппозиционеров требовалась именно такая, наполненная эмоциями, лента. Публикация ролика спровоцировала уличную акцию, которую посетили, по разным данным, от 200 до двух тысяч человек. Тем временем фильм успели посмотреть почти два миллиона человек, а в комментариях к ролику на странице "Ютуб" люди продолжают собирать компромат на Александра Лукашенко.
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