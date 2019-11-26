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Общество

"Лукашенко. Уголовные материалы": весь компромат на Батьку собрали в один фильм

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Выход фильма блогера NEXTA "Лукашенко. Уголовные материалы" на онлайн-площадке "Ютуб" стало настоящим событием для Белоруссии. Любой интересующийся происходящим в стране и фигурой Батьки может без каких-либо ограничений посмотреть целый час перечисления отборного компромата на политика.
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Ответ на вопрос: "Кто снял фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", лежит на поверхности. Лента была опубликована на ютуб-канале NEXTA. Нам же ее можно посмотреть и сейчас. Ведет ее молодой белорусский блогер и журналист Степан Путило. Парню всего 21 год, а он уже может похвастаться званием одного из самых популярных блогеров в Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

О политических взглядах автора свидетельствует сама его работа. Он находится в однозначной оппозиции к Александру Лукашенко, недолюбливает Советский Союз и выступает за европейский путь развития страны, который, судя по всему, видит в противостоянии с Россией. Впрочем, в центре внимания Степана Путило находится именно Белоруссия, а не ее соседи, даже несмотря на то, что сам он находится в Польше.

На вопрос: "О чем фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", ответил сам автор. Он обещал зрителям "60 минут правды", о которой многие, по его словам, не знали. Блогер отметил, что лента предназначена для разных возрастных категорий. Молодежи она расскажет о тех сторонах жизни Батьки, память о которых власти пытаются вымарать, а пожилым людям подарит надежду.

С первых минут фильма Степан Путило задает высокий темп повествования, критикуя не только политические решения Александра Лукашенко, но и переходя на личные оскорбления. В частности, блогер озвучивает версию, что будущий белорусский лидер родился в результате внебрачной связи его матери или с неким кузнецом из соседней деревни, или с ее коллегой, женатым одноглазым бухгалтером.

Припомнил он даже обвинения политика в том, что в юные годы тот мучил кошек и воровал в соседских садах, за что попал на учет в детскую комнату милиции. Впрочем, за такую нескрываемую личную позицию автора фильма "Лукашенко. Уголовные материалы" раскритиковали многие опытные оппозиционеры.

По их мнению, вместо сухого перечисления преступлений Александра Лукашенко, его ошибочных решений и попыток удержаться у власти, скатывающих страну все глубже и глубже в пропасть, зрители увидели проявления личной обиды на политика. При этом серьезные претензии в ленте все же озвучиваются, однако от первого впечатления пользователей Сети отделаться оказалось не так просто.

Впрочем, как показала общественная реакция на фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", молодому поколению оппозиционеров требовалась именно такая, наполненная эмоциями, лента. Публикация ролика спровоцировала уличную акцию, которую посетили, по разным данным, от 200 до двух тысяч человек. Тем временем фильм успели посмотреть почти два миллиона человек, а в комментариях к ролику на странице "Ютуб" люди продолжают собирать компромат на Александра Лукашенко.

Автор: 26 ноября 2019, 15:51
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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