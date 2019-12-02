Шантажист Лукашенко сговорился с НАТО за спиной у Путина

На фоне разногласий в отношениях с Москвой по вопросам
интеграции Лукашенко решил развернуться в противоположную сторону и начать
сближение с НАТО, сообщает телеканал "Белсат". Речь идет о новой
программе партнерства между Брюсселем и Минском.
Несмотря на то, что Минск считается главным союзником Москвы, в Североатлантическом альянсе опасности со стороны Белоруссии не видят. Об этом пару недель назад заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. "Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы делаем с Беларусью", - сказал он.
По мнению журналистов "Белсат", позицию Минска могло бы усилить соглашение об обмене информацией между НАТО и вооруженными силами республики. В НАТО сообщили, что стороны готовят новый, расширенный вариант программы о сотрудничестве.
"Это значит, что Беларусь стремится, хотя и осторожно, приблизиться к Альянсу и расширить сотрудничество", – отметили журналисты телеканала.
Стадии дружбы Лукашенко и Путина:— Проф. Преображенский (@prof_preobr) April 2, 2019
1. Лукашенко желает очередной кредит
2. Путин кредит не дает, хочет взамен геополитических побед
3. Лукашенко поглядывает на Запад
4. Путин дает кредит
5. Лукашено обнимает и целует Путина
6. Лукашенко желает очередной кредит... pic.twitter.com/tifBX43F0i
По всей видимости, на укрепление отношений с Брюсселем Александр Лукашенко настроен серьезно. В скором времени в штаб-квартиру НАТО прибудет десант из белорусских политиков и экспертов.
Напомним, весной этого года Лукашенко публично высказался за налаживание отношений с НАТО. Белоруссия не должна смотреть на Североатлантический альянс как на врага, заявил глава государства.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
Не открываются в темах страницы
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
СССР всё было хорошо и правильно
Приглашение на свадьбу