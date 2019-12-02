Шантажист Лукашенко сговорился с НАТО за спиной у Путина

Всякий раз, когда Москва не хочет прогибаться под требования Минска и давать очередные кредиты и скидки, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает улучшать отношения с Западом. Реверансы в сторону США и Евросоюза давно стали для него инструментом шантажа "большого брата". На сей раз Батька рискнул затеять шашни с главным военным оппонентом России.



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