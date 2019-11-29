В Белоруссии забили тревогу из-за состояния здоровья Лукашенко

Состояние главы республики – дело государственной важности.
Статья 11 закона "О президенте Республики Беларусь" гласит, что если
он не способен исполнять обязанности, то может быть досрочно освобожден от
должности.
Добиться правды о состоянии здоровья президента попытался активист из Могилева Александр Хамратов. Он обратился в администрацию главы государства. Ему ответили, что соответствующую информацию можно найти в СМИ. Конкретных изданий чиновники не назвали.
"На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества", – пишет портал "Белорусский партизан".
Вопросы вызвал недавний визит президента в Объединенные Арабские Эмираты. Лукашенко находился в арабской монархии десять дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.
Лукашенко встретился с советником по нацбезопасности ОАЭ и ознакомился с развитием искусственного интеллекта— Политринг (@politringby) November 7, 2019
Сегодня, 7 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. pic.twitter.com/L8ZUhlqPS8
У блогеров другая информация. Популярный телеграм-канал NEXTA сообщил, что Лукашенко тайно лечился в ОАЭ. Якобы он находился в элитной клинике, куда поехал сразу из аэропорта. Диагноз президента строго засекречен, заявили авторы.
Позже Лукашенко прокомментировал слухи. По его словам, он бегал в день по 15 километров. "Правда, написали, что я там умираю", – заметил глава государства.
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