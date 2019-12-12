"Абсолютно неприемлемо": в Киеве приблизили позорный конец Зеленского

После переговоров в Париже казалось, что лидерам стран нормандской четверки удалось уговорить Владимира Зеленского выполнить минские соглашения. Но Киев попался на очередной провокации. В СМИ появилась информация о планах украинской власти изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. О том, как это скажется на репутации Владимира Зеленского, "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

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