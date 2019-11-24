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Общество

Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский попал в центр нового скандала из-за годовщины Голодомора. Омерзительный случай всполошил Сеть.
прочитано 1278 раз

Один из пользователей Сети возмутился тем, что в момент, когда Зеленский с женой принесли свечу к памятнику жертвам Голодомора, там было пусто. Он заявил, что еще утром десятки людей принесли к памятнику корзинки, лампадки и букеты. Однако к моменту выступления президента все это исчезло.

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"Уважаемый Владимир Зеленский, объясните пожалуйста, зачем вы убрали все лампадки и цветы, которые сегодня украинцы возложили к мемориалу памяти жертв Голодомора? Призываю вас извиниться за недопустимые и отвратительные действия вашей команды и протокола! В демократических европейских странах за подобные "действия" вас бы уже попросили уйти", – написал на своей странице в "Фейсбук" Алексей Захарченко. Дойдет ли столь эмоциональное обращение до главы государства, остается лишь гадать.

Напомним, ранее депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий выступил с резкой критикой Владимира Зеленского в эфире ток-шоу "Говорит великий львов". Он считает нынешнего президента Украины непрофессиональным и аморальным. "Сама власть не сможет эффективно управлять страной и дальше, и это приведет к досрочным выборам и Верховной рады, и президента", – уверенно высказался он.

24 ноября 2019, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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ВестникЪ ИЗМЕНЫ ПОПОВ

ЛЮБОВЬ ПОКИНУЛА РПЦ МП
Но где и в какой церкви сегодня из уст ее служителей мы можем услышать день и ночь возвещаемое благовестие о необходимости и практической возможности достижения ЛЮБВИ ВСЕХ КО ВСЕМ?! Где примеры стяжания этой любви самими служителями церкви?! Только и единственно только в отдельных местах в отдельные периоды жизни отдельных людей. А церковь православная в своем подавляющем большинстве действует, говорит и проповедует впустую, приближаясь в своем отступлении к давно предсказанному о ней концу. Ее пастыри пасут самих себя, не радея и не любя своих пасомых. Пища и Питие Любви Христовой потребляются ими и раздаются другим без веры и ведения о том, ЧЕМ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ! Хотя это все так просто, легко, понятно и доступно. Но вот держанием и тех и других, учение и ведение об этом не раскрыто должным образом, а вмешательством диавола, превращено в умах и сердцах людей в нечто отвлеченное и не имеющее описанного действия. Став для многих просто благочестивым обрядом. А по попущению Божьему, прекратившему наказания всех, причащающихся в смерть, сделало большинство служителей ее неблагоговейными и бесстрашными. Так что сребролюбцы и содомиты чувствуют себя в церкви вполне комфортно и безопасно. В то время как она стала давно уже сардийской и лаодикийской.

И это вопиющее беззаконие, полагающее пределы долготерпения Божьего, и является причиной Второго Пришествия Христова, начинающегося с появления на Земле Лица Божьего - преподобного и богоносного отца Серафима Саровского - непосредственно управляющего всеми членами Филадельфийской Царской Православной Церкви. Которая приведет к полному поражению всех дел диавола и дарования всем живущим на Земле ЛЮБВИ ВСЕХ КО ВСЕМ! Аминь!

Великая Дивеевская Тайна - Пасха Святой Руси
Чем ты досадил демонам сегодня? Демоны должны плакать!
СтраникЪГость
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ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА НОМЕР 208
208 // 19.09.2018

Интересующимся приходом будущего царя: Михаил Феодорович - это художественный литературный персонаж, никогда не рождавшийся на Земле. И появляющийся на страницах нашей сказки сразу в возрасте 59 лет. Вместе со всеми остальными подробностями его жития. Что составляет из себя еще не понятую никем тайну, которая раскроется только после того, когда вымысел станет реальностью.

И те апостолы, о которых я пишу и которых никто не видел, это тоже художественные персонажи только начинающие воплощаться на страницах нашей книги под названием «Исполнение Великой Дивеевской Тайны». Где РПЦ сперва лишается своей благодати, а затем вновь обретает ее на определенное время, РАДИ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ПРИХОДА ПОСЛЕДНЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА. На всякий случай напомню для сравнения свои инициалы "Н.В.И." А то в некоторых местах путают меня, соавтора этой книги, с ее художественным персонажем.

То есть, я - писатель, сочиняющий сказку, в которой в наш мир вдруг сходит Дед Мороз и всё вокруг в один миг сказочно преображается. Причем, незримый мой спутник, помогающий её писать, бесом отнюдь не является и любит время от времени подолгу читать Иисусову молитву, чему я бываю очень рад и повторяю её порой, засыпая и просыпаясь, на протяжении целой ночи. Но этому очень не рад приставленный ко мне бес и уже не зная, чем помешать, пытается это сделать при помощи детских считалок. Тем самым выдавая свою ограниченность и дебилизм. Например, пытался мне напомнить давно забытую с детства песенку:

Тучи над городом встали,
Мыши в атаку пошли,
Дохлую кошку поймали
И... так далее.

А я в ответ вот уже второй день молюсь: «Господи, побыстрей погрузи этого несчастного демонка в озеро Огненное Любви Твоей, и даруй нам, последним Апостолам Твоим, все то, что Ты хочешь даровать нам!»

И еще раз, и еще вспоминаю те дары, которые были бы прикладны нам для нашего служения и воплощения на страницах нашей еще не завершенной книги.

Представьте себе, что все считают нас сумасшедшими или впавшими в детство, а потом мимо них дети на веревочках везут по земле, <цензура> по воде, настоящий огромный кирпичный храм!!! И протирают они глаза и щиплют себя, но не могут проснуться... А потом с ужасом вдруг начинают понимать, что сказка отца Виктора и К. СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ!!!

Вот какие в наши дни бывают выдумки! Так что до поры до времени НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ НАС ВСЕРЬЕЗ!

207 // 15.09.2018

Путь покаяния есть, прежде всего, война с бесами, как о том говорится в новом Завете: "Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной" (Еф. 6:12). А вот как говорит о том прп Серафим в беседе с Николаем Мотовиловым:

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12).

Слово Божие недаром говорит: Внутрь вас есть Царствие Божие (Лк. 17:20) и нуждно есть оно, и нуждницы е восхищают. То есть те люди, которые, несмотря и на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок, нудятся расторгнутъ узы их, такие люди являются потом действительно перед лице Божие паче снега убеленными (Пс. 50:9) Его благодатию.

То есть, говоря простым языком, или вы будете всеми силами души УЧИТЬСЯ НЕ ГРЕШИТЬ или бес будет учить вас ГРЕШИТЬ! И весь путь покаяния достигших обожения людей, говорит о том, что к концу него они уже ГРЕШИТЬ НЕ МОГУТ!!!
СтраникЪГость
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Католики не согласны, что Киевская Русь стане главою над Ватиканом и московией.
Для них это катастрофа и конец эгоизму.
Но время идет и вот и начало...
СтраникЪГость
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Почему кардиналы и папа римский не посвятили Киевскую Русь - пренепорочному Сердцу Девы Матушки?
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