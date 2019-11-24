Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события

Один из пользователей Сети возмутился тем, что в момент, когда Зеленский с женой принесли свечу к памятнику жертвам Голодомора, там было пусто. Он заявил, что еще утром десятки людей принесли к памятнику корзинки, лампадки и букеты. Однако к моменту выступления президента все это исчезло.
"Уважаемый Владимир Зеленский, объясните пожалуйста, зачем вы убрали все лампадки и цветы, которые сегодня украинцы возложили к мемориалу памяти жертв Голодомора? Призываю вас извиниться за недопустимые и отвратительные действия вашей команды и протокола! В демократических европейских странах за подобные "действия" вас бы уже попросили уйти", – написал на своей странице в "Фейсбук" Алексей Захарченко. Дойдет ли столь эмоциональное обращение до главы государства, остается лишь гадать.
Напомним, ранее депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий выступил с резкой критикой Владимира Зеленского в эфире ток-шоу "Говорит великий львов". Он считает нынешнего президента Украины непрофессиональным и аморальным. "Сама власть не сможет эффективно управлять страной и дальше, и это приведет к досрочным выборам и Верховной рады, и президента", – уверенно высказался он.
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