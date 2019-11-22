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Политика

"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает посылать противоречивые сигналы в информационное пространство, одновременно пытаясь заручиться финансовой помощью со стороны России, и максимально осложнить процесс интеграции. "Дни.ру" поговорили о внутреннем настрое политика с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологом Богданом Безпалько.
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В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Богдан Безпалько заметил, что Александр Лукашенко играет в опасную, но совершенно очевидную для российской стороны, игру. "Он не собирается идти на политическую интеграцию. По крайней мере, самостоятельно", – подчеркнул эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил слова известного западного журналиста Брайана Уитмора, освещающего происходящее на территории бывшего СССР. Тот проговорился про обсуждения, звучавшие на Хельсинских чтениях, и тем самым выдал страшный секрет Александра Лукашенко. Там обсуждалось и то, что Лукашенко является противником России в целом. хотя и не является при этом прозападным политиком. Он ненавидит Путина, руководство России и так далее", – рассказал Богдан Безпалько.

Подобная позиция президента Белоруссии может объяснить все сомнительные шаги, которые успело предпринять руководство страны. Например, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей прибыл с визитом в Лондон именно в тот день, когда Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций из-за скандала с отравлением Скрипалей. "Неужели они не могли выбрать хотя бы другой день?" – заметил политолог.

А на 4 ноября, когда в России праздновали День народного единства, окончание Смуты и восстановление государственности, в Белоруссии проводились консультации с западными партнерами. Сюда же относится и организация специальных поездов для белорусов, решивших посетить церемонию перезахоронения руководителя восстания против Российской Империи Кастуся Калиновского. Список подобных примеров при желании можно серьезно расширить.

Автор: 22 ноября 2019, 21:50

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
Ответить
Видение о начертании зверя. Наши дни.
Плюшевый Медведь

x-<цензура>-<цензура>_ хХх 14 часов назад
А если отпечаток пальца электронный, это тоже начертание?

Александр Руськин - 4 13 часов назад
Да
Снятие отпечатков сейчас хоть где - это биометрия, а значит отречение от Бога. Потому что все данные идут в один компьютер Зверь. Вот и думайте сами ...
Ответить 4

<цензура>-<цензура>-<цензура>_ хХх 4 часа назад
Как на счет смартфона (разблокировка)?
Водительское удостоверение и паспорт тоже в единой базе, как тут? Там ведь фото электронное

Александр Руськин - 4 4 часа назад
Да тоже самое. Всё заносится в одну сатанинскую базу. Везде, где электронное - значит опасно, значит связь с компьютером Зверь.
Ну вы сами себе и ответили. Всё электронное - сатанинское сегодня. Ведь даже старые простые бумажные паспорта РФ и те были сатанинские, потому что содержали в себе тайные знаки 666 и т.д. А что уж говорить о новых электронных ? И при получении новых вод.удостоверений уже люди жаловались сто раз. что метку лукаво наносят. Так что всё уже !!!
Ответить 1

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ - это тотальный контроль и зомбирование населения
Александр Руськин - 4
1

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