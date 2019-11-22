"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Богдан Безпалько заметил, что Александр Лукашенко играет в опасную, но совершенно очевидную для российской стороны, игру. "Он не собирается идти на политическую интеграцию. По крайней мере, самостоятельно", – подчеркнул эксперт.
Он напомнил слова известного западного журналиста Брайана Уитмора, освещающего происходящее на территории бывшего СССР. Тот проговорился про обсуждения, звучавшие на Хельсинских чтениях, и тем самым выдал страшный секрет Александра Лукашенко. Там обсуждалось и то, что Лукашенко является противником России в целом. хотя и не является при этом прозападным политиком. Он ненавидит Путина, руководство России и так далее", – рассказал Богдан Безпалько.
Лукашенко снова критикует условия союза с Россией. Повторюсь: если хочет благ для белорусов, пусть просит о воссоединении братских народов. Настоящий союз — это единая валюта, возвращение России на западные границы СССР. А содержать другие страны за свой счет мы не обязаны.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) November 17, 2019
Подобная позиция президента Белоруссии может объяснить все сомнительные шаги, которые успело предпринять руководство страны. Например, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей прибыл с визитом в Лондон именно в тот день, когда Великобритания объявила о введении новых антироссийских санкций из-за скандала с отравлением Скрипалей. "Неужели они не могли выбрать хотя бы другой день?" – заметил политолог.
А на 4 ноября, когда в России праздновали День народного единства, окончание Смуты и восстановление государственности, в Белоруссии проводились консультации с западными партнерами. Сюда же относится и организация специальных поездов для белорусов, решивших посетить церемонию перезахоронения руководителя восстания против Российской Империи Кастуся Калиновского. Список подобных примеров при желании можно серьезно расширить.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Волосы на Влагалище.
Женщина рак
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Вам делали массаж простаты мужики?
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Отдать дочь на балет
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?