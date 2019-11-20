Заигравшийся Лукашенко загоняет белорусов в нищету

Эксперты опасаются, что подписание "дорожных карт" по интеграции Белоруссии и России может быть сорвано в последний момент. В попытках сохранить личную власть Александр Лукашенко фактически загоняет белорусов в нищету.

Чем больше проходит времени, тем очевиднее реальная экономическая необходимость интеграции России и Белоруссии. Одновременно растет и ожесточение, с которым Александр Лукашенко выступает против данного процесса.

Особенно актуален этот вопрос в свете предстоящего подписания "дорожных карт", с оглядкой на которые Москва и Минск обязуются вместе строить Союзное государство. "Возможно, Лукашенко подпишет "дорожные карты", но не будет их выполнять", – в эфире радиостанции Sputnik предположил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Эксперт предупредил, что пренебрежение договоренностями с Россией не сулит президенту Белоруссии и гражданам, ставшим заложниками его политики, ничего хорошего. "Если он их не подпишет, Россия выберет другую тактику работы с Лукашенко. Это будет значить, что жителям Белоруссии нужно будет сильно затягивать свои пояса", – цитирует его "ПолитНавигатор".

В минском аэропорту поставили скульптуры семьи аистов. Похоже символизируют белорусов, вернувшихся на родину pic.twitter.com/Pp0h8Y2VS1 — Чай з варэннем (@belteanews) November 15, 2019

Болкунец добавил: если события будут развиваться по подобному сценарию, следует ожидать активизации усилий Запада к выборам президента Белоруссии в 2020 году. "В ближайшее время, даже в декабре, возможны акции протеста в Минске по типу "цветной революции", – считает политолог. Впрочем, по его мнению, в белорусских реалиях повторение украинского Майдана нереально.

Не верит в успех Запада на этом направлении и доцент МГИМО Кирилл Коктыш. В эфире радио "Балтком" он привел простой, но убедительный аргумент в пользу невозможности договориться с Лукашенко.

"Менять геополитическую ориентацию без катастрофических экономических последствий Беларусь не будет", – подчеркнул эксперт.

"Флирт возможен. Более того, он приветствуется. Но ничего более серьезного не будет, потому что у Запада нет ресурсов компенсировать реальные убытки. А Александр Григорьевич будет требовать компенсацию упущенных выгод. На это денег у Запада нет", – заключил он.

Не исключено, что выборы президента Белоруссии в 2020 году станут источником нестабильности в стране, однако ожидать серьезного прозападного разворота не стоит. Тем не менее стремление Лукашенко дистанцироваться от процесса интеграции в рамках строительства Союзного государства может ударить по материальному благополучию простых белорусов.